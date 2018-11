‘Nu kunnen we vader worden van een kind waarin we iets van onszelf herkennen’

Als klein jochie speelt Frits Broer (27) uit Veenendaal vaak vadertje en moedertje. Stiekem hoopt hij dat hij op een dag écht vader zal worden. Maar als hij als tiener uit de kast komt, zet hij die sluimerende kinderwens opzij. Hij vertelt zijn moeder dat de kans op kleinkinderen is verkeken.

Lees verder na de advertentie

Tijdens een van de eerste dates met zijn vriend Joey Frabrie, nu ruim drieënhalf jaar geleden, bespreken de mannen al hoe jammer het is dat kinderen er niet inzitten, terwijl ze er allebei erg van houden. Broer: “Ik heb altijd in het theater gestaan met kinderproducties. Ik ben dol op het enthousiasme van kids. Joey doet al tien jaar de scouting, de kleine bevertjes van onder de acht, die is daar helemaal gek mee.”

Wij hebben gewoon een wens, we zouden het ook liever op een normale manier voor elkaar krijgen Frits Broer

Adoptie Als het stel een huis koopt in Nieuwegein, speelt de kinderwens op die zij allebei hadden weggestopt. Ze bekijken de mogelijkheden en beginnen een adoptietraject. Maar uiteindelijk voelen ze zich daar niet goed bij. Broer: “We willen wel iets van onszelf: onze haren, onze ogen herkennen, het klinkt egoïstisch, maar dat je eigen vlees en bloed erin kruipt.” Het stel komt uit bij ivf-draagmoederschap, ze verkennen de opties in het buitenland. Broer is ontzettend blij met het nieuws dat ivf-draagmoederschap nu mogelijk wordt in twee klinieken in Nederland. “Wauw! Dit past gewoon bij nu. Wij lopen achter als je kijkt naar buurlanden. Het werd tijd”, zegt hij. Ondanks zijn gejuich, vindt Broer deze manier van kinderen krijgen verre van ideaal, “het beste van de slechte opties”. Af en toe krijgt hij een lelijke reactie: moeten jullie echt kostte wat het kost een kind hebben? “Maar wij hebben gewoon een wens, we zouden het ook liever op een normale manier voor elkaar krijgen.”

Commercieel In het buitenland is ivf-draagmoederschap duur, speelt het commerciële belang een rol en kan er sprake zijn van uitbuiting. “Wij zijn jongens die geen tonnen op de bank hebben, wij zouden zomaar noodgedwongen de verkeerde kliniek kunnen kiezen. Nederland maakt een juiste stap om dit in eigen hand te houden.” Het stel spreekt met meer homoparen over de beperkte mogelijkheden die er zijn om hun kinderwens te vervullen. Broer: “Ik schrok van de grootte van de groep. Veel mannen hebben geen idee waar ze aan informatie komen, hoe ze het moeten aanpakken. Natuurlijk moet het ook niet te makkelijk zijn: het zijn geen nieuwe schoenen.” Dat bij kinderen van draagmoeders mogelijk identiteitsproblemen ontstaan, houdt Broer wel bezig. Hij spreekt met mensen die ‘zelf dat zaadje zijn’, om hun verhaal te horen. “Sommige zeggen: Het boeit mij niet waar ik vandaan kom, ik heb twee papa’s en ik hou van ze.” Het gaat om de liefde die je geeft, om het warme nest dat je biedt Frits Broer

Verwantschap Het is volgens hem vooral belangrijk dat er genetisch verwantschap bestaat met één van de vaders. Daarom kiezen zijn partner en hij juist voor het ivf-draagmoederschap. Broer en zijn vriend sparen op dit moment voor een ivf-draagmoedertraject. Ook zijn ze hard op zoek naar een draagmoeder en een eiceldonor. Door er twee vrouwen bij te betrekken, denken ze dat het voor de draagmoeder makkelijker is om haar kind af te staan. “Zo hopen wij emotionele gevaren uit de weg te gaan.” Dat is extra lastig omdat ze volgens de wet geen oproep of advertentie mogen plaatsen. Ook zijn er veel regels waar ze rekening mee moeten houden. Zij hadden een draagmoeder gevonden, maar zij was een kinderloze vrouw. Een voltooide kinderwens en ten minste één zwangerschap zijn voorwaarden voor draagmoederschap. Als Broer twee mannen ziet lopen achter een buggy, ontroert dat hem in deze periode meer dan vroeger. “Het kan allemaal. Het gaat om de liefde die je geeft, om het warme nest dat je biedt.”

Lees ook:

Homostel met babywens kan nu ook in Nederland terecht Voor homoseksuele wensouders met een draagmoeder openen volgend jaar twee Nederlandse klinieken hun deuren.