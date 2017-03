'Noord-Korea lanceert vier raketten in de richting van Japan'

Nadat de raketten in de Japanse zee belandden, sprak Shinzo Abe een sterke veroordeling uit. Volgens de Japanse premier bewijzen de lanceringen dat er een nieuwe dreiging van Noord-Korea uitgaat. Het dictatoriale land voert vaker rakettesten uit als protestactie tegen de militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Volgens Noord-Korea zijn dat oefeningen voor een invasie.



De raketten werden maandagochtend gelanceerd van in de buurt van de lanceringssite voor langeafstandsraketten Dongchang-ri. Het zou mogelijk gaan om intercontinentale ballistische raketten die de Verenigde Staten zouden kunnen bereiken, aldus een Zuid-Koreaanse functionaris in het ministerie van Defensie. Noord-Korea heeft al verschillende tests uitgevoerd met ballistische raketten, en hoopt uiteindelijk langeafstandsraketten te kunnen ontwikkelen, die een ook een bedreiging kunnen vormen voor de VS.

