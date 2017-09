'Noord-Korea heeft onze zoon ontvoerd en gemarteld'

Het echtpaar deed gisteren zijn beklag bij 'Fox & Friends' op tv-zender Fox News. Het stoort hen dat Pyongyang zich in de oplopende woordenstrijd met president Trump profileert als slachtoffer. "Het zijn terroristen. Ze hebben Otto ontvoerd en gemarteld. Noord-Korea moet op de lijst komen van landen die terrorisme steunen", aldus de ouders.

Toen het vliegtuig in Cincinnati landde, ging eerst een medisch team naar binnen. Daarna volgden de ouders met zus Greta en broer Austin. "Toen ik halverwege de trap was, hoorde ik onmenselijk gejank. Mijn dochter en ik schrokken zo dat we terug renden", vertelt Cindy. Fred liep door om zijn 'tijger' Otto na al die tijd terug te zien: "Zijn haar was afgeschoren, hij was blind en doof, schokte wild en staarde in het niets. Het leek alsof iemand met een tang zijn ondertanden had verwisseld en op zijn voet zat een groot litteken."

Dat hij al die tijd alleen is geweest, is nog het ergste

Otto's zus stond buiten van de schok te schreeuwen, moeder Cindy viel bijna flauw: "Maar ik raapte mezelf bij elkaar en ben met hem mee de ambulance ingegaan." De ouders hadden van een Amerikaanse senator al gehoord dat Otto zware hersenschade had. "Maar hier waren we niet op voorbereid. En dat hij al die tijd alleen is geweest, is nog het ergste."

Otto Warmbier was in Noord-Korea op vakantie. Hij zou geprobeerd hebben uit zijn hotel een propagandavlag te stelen, maar zijn kant van het verhaal is nooit gehoord. Warmbier moest op de staats-tv schuld bekennen en deed dat huilend. Op latere beelden wordt hij wankelend voortgesleept door militairen, gedrogeerd of in shock na het horen van het vonnis van vijftien jaar dwangarbeid.

Noord-Korea kwam met allerlei verklaringen voor de toestand van student Otto. 'Een mysterie.' 'Botulisme.' 'Slaappil genomen.' Mishandeld was hij zeker niet. Hij was 'een spion die de Noord-Koreanse eenheid wilde vernietigen' en 'slachtoffer van het strategische geduld van Obama', de toenmalige president. Na zes dagen op Amerikaanse bodem overleed Otto.

