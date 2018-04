"Willen we van Amsterdam een pretpark maken, of hebben we liever een stad waar mensen in balans met elkaar leven, werken en recreëren?" Volgens toerismedeskundige Stephen Hodes ligt die vraag op tafel, eigenlijk al jarenlang. Uit vandaag gepresenteerde CBS-cijfers blijkt dat de toeristische druk op Amsterdam het afgelopen jaar weer fors is toegenomen. Het tij keren kan nog, maar dat wordt lastig zegt Hodes.

Lees verder na de advertentie

Vorig jaar explodeerde het aantal toeristen dat naar Nederland kwam. De groei van vakantiegangers die in Nederlandse accommodaties overnachtten (plus 9 procent), bleek de grootste in tien jaar tijd, becijferde het CBS. Dat is goed nieuws voor Nederland, want al die toeristen spekken de Nederlandse economie met vele tientallen miljarden euro’s.

Je hoeft geen deskundige te zijn om te begrijpen dat de grens in Amsterdam is bereikt Toerismedeskundige Stephen Hodes

De cijfers zijn slecht voor de hoofdstad. Amsterdam piept en kraakt op drukke dagen in al haar voegen. Van alle buitenlandse gasten (44 miljoen overnachtingen) trok vorig jaar 37 procent naar Amsterdam. Daar komt nog bij dat cijfers van hotels, pensions, vakantieparken en campings met minder dan vijf slaapplaatsen niet zijn meegenomen in de berekeningen van het CBS. Vakantiegasten die overnachten via diensten als Airbnb moeten dus nog bij de cijfers worden opgeteld en dat zijn geen kleine aantallen.

“Nog even en Amsterdam is een openluchtmuseum, in plaats van een stad”, zegt Hodes, die zelf in de hoofdstad woont. De toerisme-expert waarschuwde al in 2014 voor de gevaren van het groeiende toerisme voor de leefbaarheid van de stad. Een tegenbeweging kwam volgens Hodes te laat op gang, versterkt door beperkingen in de Amsterdamse politiek. “Airbnb valt onder de wethouder wonen. Toerisme valt onder die van economie en cruisevakanties liggen weer bij de havenwethouder. Zaken moeten constant worden afgestemd door mensen met verschillende politieke achtergronden, dat helpt niet.”

Beperkingen zijn nodig Het liefst houdt Nederland alle vakantiegangers vanwege de economische voordelen binnen de eigen landsgrenzen. Zo werkt het Nederlandse toeristenbureau NBTC aan dat voornemen, in tal van regio’s is er namelijk voldoende ruimte voor groei. Maar spreiding van toeristen over de verschillende provincies is sinds 2012 nauwelijks gewijzigd, schrijft het CBS. “Vakantiegangers laten zich niet leiden, die gaan waar ze willen en volgen graag de massa. Ja: Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben veel moois te bieden, maar vergeleken met Amsterdam nog relatief weinig”, aldus Hodes. En dus moeten er volgens Hodes beperkingen op toerisme komen. Afgelopen maandag gaf minister Ollongren van binnenlandse zaken een voorzet. Als het aan haar ligt krijgen Airbnb-gebruikers een uniek registratienummer. Met zo’n ‘nummerbord’ krijgen gemeenten zicht op verhuuradressen en kan illegale verhuur worden tegengegaan. Eerder maakten Amsterdam en Amstelveen bekend dat een woning jaarlijks nog maar dertig dagen mag worden verhuurd. Hodes is te spreken over de plannen, maar als het aan hem ligt moet het rigoureuzer en gericht op alle accommodaties. “Wil je de leefbaarheid in de stad verbeteren? Verbiedt dan cruisevakanties, de meest vervuilende vorm van toerisme. Of het uitbreiden van Schiphol naar Lelystad: willen we al die extra vakantievluchten richting Amsterdam, of doen we dat gewoon niet? Je moet lef hebben en harde keuzes durven maken. Op dit moment groeit het aantal inwoners in Amsterdam met 1 procent per jaar, het aantal toeristen met een veelvoud daarvan. Je hoeft geen deskundige te zijn om te begrijpen dat de grens in Amsterdam is bereikt.”