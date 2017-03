‘Nederlander omgekomen door lawine in Franse Alpen’

De drie Nederlandse jongeren in de leeftijd van 20 tot 25 jaar waren aan het snowboarden in het skigebied van Valfréjus. Dat ligt in het zuidoosten van Frankrijk, zo’n zestig kilometer ten oosten van Grenoble.

Het slachtoffer werd gistermiddag overvallen door de lawine. Hij en zijn metgezellen waren op dat moment buiten het beveiligde skigebied. Rond 16.00 uur stuurde een van hen een sms naar een ander lid van de Nederlandse groep om hulp te vragen. Ze waren verdwaald.

De ontvanger van de sms las het bericht een uur later, maar wachtte nog twee uur voordat hij de reisleider van het Nederlandse genootschap informeerde, aldus de Franse krant. Mogelijk dacht hij dat de drie zichzelf wel konden redden. Het internationale nummer 112 werd niet gebeld.

Rond 19.30 uur vertrok een helikopter van de politie naar het skigebied. Het zoeken werd bemoeilijkt doordat de jongeren geen alarmsysteem bij zich droegen en omdat het nacht werd. Vanochtend vonden reddingswerkers het levenloze lichaam van een van de snowboarders. De andere twee zijn nog vermist.

In Modane, aan de voet van de berg, is inmiddels een crisisteam opgezet. Burgemeester Jean Claude Raffin staat daarvan aan het hoofd. Volgens de Franse krant hebben de autoriteiten weinig hoop dat de twee vermisten levend worden gevonden.

