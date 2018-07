'Nederland zette diplomaten uit vanwege moord op twee Iraniërs'

Nederland heeft in juni twee Iraanse diplomaten uitgezet, volgens een Iraanse krant vanwege de moord op twee Iraniërs in Nederland, Ali Motamed en Ahmed Mola Nissi. De een was voortvluchtig, de ander een dissident. Inlichtingendienst AIVD zou informatie hebben waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten hierbij betrokken zijn geweest.

Volgens de krant heeft de AIVD de Iraanse ambassadeur uitgenodigd en hem daarna de bewijzen en indicaties laten zien waaruit de betrokkenheid van Iran blijkt bij de moord op Motamed en Mola Nissi. Op basis daarvan werden twee diplomaten verzocht onmiddellijk Nederland te verlaten. Het uitzetten van diplomaten is een zware maatregel.

Nederland heeft destijds niet bekendgemaakt waarom de twee diplomaten zijn uitgezet. De AIVD wilde gisteren niet ingaan op de aard van de informatie, maar kon wel bevestigen dat de diplomaten inderdaad zijn uitgezet op basis van informatie van die dienst.

De spanning komt op een ongelegen moment. Europese landen proberen de nucleaire deal met Iran, bedoeld om te voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt, te redden nu Amerika eruit is gestapt. Een diplomatieke rel is het laatste wat voorstanders van die deal kunnen gebruiken. Hardliners in Iran zijn tegen de deal.

Het ministerie van buitenlandse zaken in Iran hield zich aanvankelijk op de vlakte. Maar toen een woordvoerder er onverwacht naar werd gevraagd liet hij optekenen het uitzetten 'onvriendelijk' en 'niet opbouwend' te vinden. Ook is de Nederlandse ambassadeur in Teheran op het matje geroepen.

De meeste kranten in Iran zijn gelieerd aan een specifieke stroming binnen de Iraanse politiek en samenleving. De krant die over de zaak bericht, Kayhan , hoort bij de invloedrijke conservatieve stroming. De hoofdredacteur wordt door de opperste leider Ali Khamenei zelf benoemd. En ook de invloedrijke revolutionaire garde mag ze tot haar achterban rekenen. De krant neemt het de Iraanse ambassade in Nederland kwalijk dat ze de Nederlandse maatregel zonder protest of represaille lijkt te accepteren.

Elektricien

Ali Motamed werd in 2015 in Almere vermoord. Bij het onderzoek naar de moord werd duidelijk dat dit niet de werkelijke identiteit van de elektricien was. Zijn eigenlijke naam was Mohammad Reza Kolahi Samadi en hij was hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor een aanslag in de Iraanse hoofdstad Teheran waarbij in 1981 tientallen mensen omkwamen, onder wie ook hooggeplaatste leden van het regime. Motamed werd in Iran bij verstek tot de dood veroordeeld.

Ahmad Mola Nissi, die in november 2017 in Den Haag werd vermoord, was betrokken bij de Arabische onafhankelijkheidsbeweging van de Iraanse provincie Khuzestan, de Arab Struggle Movement For the Liberation of Ahwaz. De politie doet nog onderzoek naar die moord en loofde 20.000 euro uit voor de gouden tip.

Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken wil niet op de informatie uit Iran ingaan.