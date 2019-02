‘Nederland helpt het volleybal vernieuwen’

Veel lovende woorden en enthousiaste mensen gisteren op Papendal bij de aftrap van de organisatie van het WK volleybal voor vrouwen van 2022 in Nederland en Polen. Ook Aleksander Boricic prees beide landen voor hun organisatorische kwaliteiten. Met gevoel voor humor zei de Servische voorzitter van de Europese volleybalfederatie zich zorgen te maken over de Nederlandse volleybalbond. “Waarom wordt er in 2021 niets georganiseerd?” vroeg hij zich af.

Even daarvoor had Boricic, tweede vicevoorzitter van de wereldvolleybalbond FIVB, een aantal internationale evenementen opgesomd dat in de afgelopen jaren door de Nederlandse bond Nevobo zijn georganiseerd. Ook lepelde hij een lijst op van toernooien die de komende jaren (deels) in Nederland gaan plaatsvinden. Een lijst die er mag zijn.

In augustus is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor mannen in Rotterdam. Een maand later organiseert Nederland, samen met België, Frankrijk en Slovenië het mannen-EK. In juni 2020 is het OKT beachvolleybal in Nederland en als klap op de vuurpijl volgt de mondiale titelstrijd voor vrouwen in 2022. Nooit eerder vond er in ons land een WK zaalvolleybal plaats.

Media-aandacht En, om Boricic gerust te stellen: de Nevobo gaat zich inspannen om het jeugd-EK van 2021 binnen te halen. Vanwaar die organisatiedrang? “Wij moeten onze sport op de kaart zetten”, zegt Michel Everaert, directeur sportontwikkeling en evenementen bij de Nevobo. “Wij hebben op dit moment geen competitie waar je wekelijks mee op tv komt en die veel media-aandacht oplevert. Het organiseren van toernooien is een manier om aanwezig te zijn.” Natuurlijk zijn er ook sportieve afwegingen die een rol spelen. Thuisvoordeel kan helpen een doel te bereiken. Zoals de twee olympische kwalificatietoernooien die naar Nederland komen. “Je doet een bid dat past bij de lengte van je polsstok”, zegt Everaert. “Lukt het niet dan is het jammer, lukt het wel is dat mooi. Zo’n OKT duurt drie dagen. Het klinkt arrogant, maar we organiseren dat met twee vingers in de neus.” Dat ligt natuurlijk iets anders voor het vrouwen-WK van 2022, dat de Nevobo samen met sportmarketingbureau TIG Sports binnenhaalde. In het bidproces vielen grote concurrenten als Japan en Italië al snel af, waardoor China en Nederland overbleven. Het bod van China was financieel vele malen interessanter, want zo weet Everaert ‘dat zijn bedragen waar wij niet eens van kunnen dromen’. Toch gaf de FIVB eerder deze maand, tot veler verrassing, de voorkeur aan het bid van Nederland en Polen.

Initiatiefrijk Het totaalconcept dat Nederland aanbood zou uiteindelijk de doorslag hebben gegeven. De FIVB toonde zich erg gecharmeerd van het plan om de tweede ronde van het WK buiten Nederland te houden. Daardoor werd het draagvlak groter en leveren ook de andere landen een financiële bijdrage. Die Hollandse koopmansgeest sloeg volgens Niels Markensteijn van TIG Sports erg aan bij de FIVB. Ary Garcia, de Braziliaanse voorzitter van de FIVB, zei dat Nederland helpt het volleybal te vernieuwen. Hij noemde Nederlanders ‘initiatiefrijk, intelligent, innovatief en creatief’. “Alles wat de wereld nodig heeft.” Vooralsnog is Polen het enige land dat het WK mede gaat organiseren. De FIVB gaat op zoek naar landen die willen aanhaken. Duitsland, België en Italië worden genoemd. De wedstrijden in Nederland vinden plaats in Arnhem (Gelredome), Rotterdam (Ahoy) en Apeldoorn (Omnisport). De finale is in het Gelredome en voor de organisatie zou het ultieme hoogtepunt een eindstrijd zijn met Nederland in een uitverkocht stadion van Vitesse. De begroting van het WK bedraagt 22 miljoen euro. Een fors bedrag, erkent Everaert, maar dan krijg je ook wat. En zegt hij, de financiële risico’s zijn gering. “Als je goed de sportevenementen hebt gevolgd dan was het WK wielrennen in 2012 het laatste evenement dat in financiële problemen is geraakt. Daarna werden er professionele bureau’s bijgehaald. In de organisatie van het WK zit wel een financiële uitdaging, maar die is niet zo heel erg spannend.”