‘Nederland heeft genoeg handbaltalent om favoriet te zijn op het EK’

Hoezo, sport en politiek gescheiden? Lois Abbingh, al jaren een van de meest ervaren handbalsters die de kar trekt in de nationale ploeg, profileerde zich afgelopen weken als lijstduwer van de Sportpartij, een nieuwe partij in de lokale Groningse politiek. Woensdag stond haar naam bij de ­opstelling van het duel Nederland-­Angola én op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen.

Lees verder na de advertentie

Het kan volgens Abbingh ook verrassend werken als er aan de cirkel een speelster staat die de tegenstanders niet kennen

De sportvrouw Abbingh boekte op die avond een overwinning en de ­politica Abbingh leed een nederlaag. Nederland klopte Angola in de uitzwaaiwedstrijd voor het komende EK, maar de Sportpartij slaagde er niet in een zetel te veroveren in de Groningse raad. Welgeteld 22 mensen brachten hun stem uit op Abbingh. Niet veel, maar nog wel vijf meer dan op oud-tafeltennisbondscoach Jan Vlieg.

Politiek geen prioriteit “Ach, ik ben blij dat ik een steentje kon bijdragen vanwege mijn naamsbekendheid”, zegt de geboren Groningse tijdens de persdag van de handbalsters op Papendal. Ze vindt 22 stemmen ook niet een hoopgevend signaal voor een eventuele carrière in de politiek. Maar daar ligt ook niet de prioriteit van de 25-jarige Abbingh. Voorlopig staat haar leven in het ­teken van handbal. Als handbalster maakte Abbingh ook geslaagde verkiezingen mee. Na de bronzen medaille op het WK van ­vorig jaar in Duitsland, werd de linkeropbouwspeelster gekozen in het All Star Team. Ze scoorde maar liefst 58 maal en mocht zich verheugen in de aandacht van een aantal Europese topclubs. Uiteindelijk tekende ze een contract voor twee jaar bij het Russische Rostov. Dankzij de prestaties uit het recente verleden wordt Nederland gezien als een medaillekandidaat voor de ­komende Europese titelstrijd in Frankrijk. Door de afwezigheid van de twee geroutineerde cirkelloopsters Yvette Broch en Danick Snelder heeft de ploeg echter een forse aderlating ondergaan. “Het is moeilijker in te schatten waar we nu staan”, erkent ook Abbingh, “we moeten afwachten hoe het gaat lopen.”

Onbeschreven blad “Maar”, zegt Abbingh, “we hebben nog zo ontzettend veel talent in de ploeg. Het is logisch dat iedereen veel van ons verwacht. In het verleden hebben we het ook goed kunnen ­opvangen als speelsters niet goed in hun vel zaten. We moeten allemaal een tandje bijzetten. Als we goed in de dekking staan en we ons snelle spelletje kunnen spelen, kan het allemaal goed komen.” Na een periode van gewenning en acclimatiseren heeft Abbingh inmiddels haar draai gevonden bij haar nieuwe club Rostov Het kan volgens Abbingh wellicht ook verrassend werken als er aan de cirkel een speelster staat die de tegenstanders helemaal niet kennen. Merel Freriks, de enige echte cirkelloopster die bondscoach Helle Thomsen in de EK-selectie heeft opgenomen, is ­internationaal een onbeschreven blad. De speelster van het Amsterdamse VOC heeft pas zeven interlands achter haar naam staan. En Nederland is niet het enige land dat verzwakt is voor het EK, dat vrijdag van start gaat. Donderdag bekeek de selectie beelden van Europees kampioen Noorwegen, dat het onder meer zonder de geblesseerde sterspeelster Nora Mörck en de gestopte topkeepster Kari Aalvik Grimsbö moet doen. Abbingh: “Zij waren de laatste jaren toch echt een plaag voor ons. Elk land heeft zo zijn moeilijkheden.”

Gesloten Russen Na een periode van gewenning en acclimatiseren heeft Abbingh inmiddels haar draai gevonden bij haar nieuwe club Rostov. Ze herinnert zich nog de dag dat ze met twee koffers op het vliegveld stond en dacht: waar ben ik aan begonnen. “Het was niet zo makkelijk. Russen zijn een beetje gesloten. Op trainingen keek iedereen afwachtend naar mij en zelf ben ik ook een beetje afwachtend.” Door personele problemen – veel speelsters verlieten de club en vlak voor de Champions League raakten twee middenopbouwsters geblesseerd – speelt Abbingh bij de Russische club op de middenopbouw. “Het is een andere rol, maar het gaat goed. Het is niet zoals hier dat er voor mij wordt gespeeld en dat ik kan scoren. Ik moet nu het spel leiden en dat is een andere ervaring. Ze zijn tevreden, dus ik zal er nog wel een tijdje staan.”

De selectie is rond Bondscoach Helle Thomsen van heeft haar selectie voor het EK rond. Ze had al tien speelsters aangewezen en na een korte trainingsstage kregen Delaila Amega, Rinka Duijndam, Merel Freriks, ­Dione Housheer, Lynn Knippenborg en Charris Rozemalen te ­horen dat zij mee mogen naar het eindtoernooi in Frankrijk. Voor Amega (21), Duijndam (21), Freriks (20) en Housheer (19) wordt het hun eerste grote toernooi met Oranje. Nederland speelt op 1 december tegen Hongarije. De selectie: Lois Abbingh, Delaila Amega, Debbie Bont, Kelly Dulfer, Rinka Duijndam, Merel Freriks, Nycke Groot, Laura van der Heijden, Dione Housheer, Lynn Knippenborg, Jessy Kramer, Angela Malestein, Estavana Polman, Charris Rozemalen, Martine Smeets en Tess Wester.

Lees ook: