'Naïeve' Jimmy F. blijft in ieder geval nog dit weekend in hechtenis

F. wordt verdacht voor betrokkenheid bij de terreurdreiging in Rotterdam van afgelopen woensdag. Het onderzoek is nog in volle gang, daarom kijkt de rechter-commissaris pas volgende week naar de precieze verdenking, de gronden en bezwaren van de advocaat. F. kan nog tot woensdag vast blijven zitten zonder tussenkomst van een rechter. De verdachte zit in beperking, hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben.

De verdachte werd rond 2:00 uur in de nacht van woensdag op donderdag gearresteerd in zijn ouderlijk huis in Zevenbergen. Zijn ouders waren toen op vakantie. Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam ging de dreiging waardoor woensdagavond een concert werd afgelast, direct uit van de verdachte.

Naïef

Vast staat dat F. een bericht verzonden heeft met Telegram, een soort Whatsapp, maar dan beter versleuteld. De berichtendienst is populair bij jihadisten. In het bericht stond volgens de Rotterdamse politie ‘concrete informatie’ dat er een aanslag gepleegd zou worden bij het optreden van Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam. Het bericht werd opgepikt in een langlopend Spaanse terrorisme-onderzoek en doorgespeeld aan de Nederlandse inlichtingendiensten. Daar leidde de melding tot groot alarm.

F. staat in zijn woonplaats Zevenbergen bekend als een ‘rustige’ en ‘vriendelijke jongen’, aldus buren tegen verschillende media. Hij is wat teruggetrokken en zat veel achter zijn computer. F. is actief op internetfora over de oorlog in Syrië. Voor zover na te gaan uit hij zich daar niet radicaal of agressief. Wel komt hij soms wat naïef over. Op een forum over het conflict in Syrië zette hij een foto van een postpakket waar zijn adresgegevens op staan. Vervolgens postte hij een foto van een Syrische vlag, die in het pakket zou hebben gezeten. Eén van de andere forumleden reageert daar grappend op dat F. nu ongetwijfeld in zicht is bij inlichtingendienst AIVD.

Minister Stef Blok van justitie zei donderdag dat de jongen een ‘idiote actie’ heeft begaan. De gevolgen van zijn Telegrambericht waren in ieder geval groot. Na de afgelasting van het concert werd de omgeving van de Maassilo afgezet. Een Spaanse monteur met gasflessen in zijn bestelbusje werd nabij de zaal aangehouden. Hij leek enige tijd de bron van de dreiging. De man bleek dronken, maar onschuldig.

Lees ook: 22-jarige Jim F. verspreidde 'zeer alarmerend bericht' over concert Rotterdam