‘Na de dood van Kees Houtman wist mijn vader dat hij de volgende was’

April van der Bijl wist zich te beheersen, ze huilde vooral. De woede streed met het grote verdriet over het drama dat zij als 18-jarige op 20 april 2006 meemaakte. En Holleeder, de verdachte, die kromde zijn rug en vond “het nu niet gepast om op de woorden van de nabestaanden van de overhoop geschoten cafébaas te reageren”.

Lees verder na de advertentie

Dag 47 van de rechtszaak tegen de van vijf moorden verdachte Holleeder was geheel gereserveerd voor de nabestaanden van Van der Bijl en Kees Houtman.

Sonja Holleeders getuigenissen tegen haar broer zijn vooral ingegeven door het leed dat de Van der Bijls is aangedaan

Vrijwel zonder uitzondering worden de familieleden van Van der Bijl nog dagelijks geconfronteerd met de dood van de baas van café De Hallen. Zoon Tommy, destijds 13 jaar, is onder behandeling voor stressklachten. Het beeld van zijn zwaargehavende vader in de doodskist staat in zijn geheugen gegrift. Hij zat in de brugklas toen zijn vader in zijn café werd neergeschoten en sindsdien wordt zijn leven beheerst door het gevoel dat het ‘levenloze, koude lichaam van zijn vader’ hem gaf. “Ik heb een onmenselijke ontwikkeling doorgemaakt. Daar zal ik mee moeten leren leven.”

Lof voor Astrid en Sonja Holleeder Dochter April omschreef haar vader als een man die “veel te lief was om een crimineel te zijn, meer een boef die vooral een hekel had aan verraders.” Haar vader hield Willem Holleeder verantwoordelijk voor de dood van drugshandelaar Kees Houtman. Van der Bijl weigerde daar volgens zijn dochter over te zwijgen. “Na de dood van Kees wist mijn vader dat hij de volgende zou zijn. ‘Als ik word vermoord, heeft Willem dat gedaan’, zei mijn vader tegen me. Die dag van de moord werd ik met de dood geconfronteerd. Ik kan niet accepteren dat ik geen afscheid van mijn vader heb kunnen nemen. Ik verdien het om de dood van mijn vader te verwerken. Ik ben trots dat hij mijn vader was.” April van der Bijl bedankte vooral ook Astrid en Sonja Holleeder voor hun moed om tegen hun broer te verklaren. Van der Bijl was jarenlang steun en toeverlaat voor de familie van de eveneens geliquideerde Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Diens partner Sonja Holleeder heeft altijd grote moeite gehad met de dood van Van der Bijl en haar getuigenissen in dit proces tegen haar broer zijn vooral ingegeven door het leed dat de Van der Bijls door haar broer is aangedaan. Vrijdag worden Sonja en Astrid Holleeder opnieuw als getuigen gehoord.

Lees ook:

Willem Holleeder wenst geen bezoek van familie Belangrijkste reden daarvoor is dat hij zijn zussen Astrid en Sonja geen argumenten in handen wil geven dat hij de familie ook vanuit zijn cel bedreigt.