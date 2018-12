‘Moordstrookje’, het woord van het jaar zorgt in Vlaanderen voor controverse

Nu hebben de Vlaamse fietspaden het geschopt tot woord van het jaar. Dat wil zeggen: het woord ‘moordstrookje’ viel vorige week die eer te beurt. “Fietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is”, aldus Van Dale, die de wedstrijd organiseert.

De ‘moordstrookjes’ tieren welig bij de zuiderburen, waar fietspaden (soms slechts ‘fietssuggestiestroken’) vaak bestaan uit niet meer dan twee dicht op elkaar geschilderde stippellijnen op de rijbaan. Alleen al langs Vlaamse provinciale wegen ligt er 2500 kilometer.

Officieel zijn het ‘aanliggende gelijkgrondse fietspaden’. Fietsers voelen regelmatig het verkeer langs zoeven. Letterlijk soms: als een vrachtwagen met 70 kilometer per uur langs sjeest. Binnen de bebouwde kom zijn er wegen die zo smal zijn dat auto’s de hele breedte van de weg gebruiken en dus over het ‘fietspad’ rijden. Of erop parkeren.

Brussel

In Brussel is het nog erger dan in Vlaanderen, schreef verkeersblogger Kwinten Lambrecht in de Vlaamse krant De Morgen. Daar ‘kunnen we enkel dromen over moordstrookjes’. “Vaak is er van een fietspad, laat staan verf, geen sprake.”

Die gebrekkige infrastructuur drijft Belgische fietsers tot wanhoop. Politicus en fervent fietser Björn Rzoska (Groen) wond zich erover op tijdens een debat over de regeringsverklaring in het Vlaams Parlement, afgelopen september. Hij hekelde het verkeersbeleid en de onveilige fietspaden: alleen al afgelopen zomer kwamen in Vlaanderen 35 fietsers om in het verkeer.

In zijn betoog introduceerde Rszoska de term die onder fietsliefhebbers al langer wordt gebruikt bij het grote publiek: moordstrookje. Dat zorgde voor enige opschudding. Minister van verkeer Ben Weyts (N-VA) wees erop dat het aantal fietsdoden de afgelopen tien jaar is gehalveerd. En Vlaams minister-president Geert Bourgeios (N-VA) schoot uit zijn slof: “Moord is het opzettelijk doden van mensen. Wik uw woorden!”

Rzoska reageerde deemoedig: “Misschien was ik te scherp”. Maar het Vlaamse publiek vindt dat kennelijk wel meevallen en koos ‘moordstrookje’ tot woord van het jaar.