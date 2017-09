Moet je een oudere journalist wel tien jaar lang in China willen stationeren?

De journalistieke conduitestaat van Garschagen was tot een week geleden imposant. In 1974 begonnen bij Trouw werd hij naderhand correspondent in Brussel en Washington voor de Volkskrant, hoofdredacteur van achtereenvolgens Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad en, vanaf 2003, correspondent in Israël voor NRC. Voor die krant was hij vervolgens nog eens tien jaar correspondent in China. De ongeschreven wet van de journalistiek zegt alleen dat zo'n carrière razendsnel vervaagt bij het beeld van onbetrouwbare journalist dat nu van hem bestaat.

Lees verder na de advertentie

Voor de journalistiek be­treu­rens­waar­dig dat een van haar zwaargewichten onbetrouwbaar blijkt. Ombudsman Adri Vermaat

Voor NRC is de affaire publicitair even slecht. Trouw weet daar alles van met in het geheugen een soortgelijke of zelfs akeliger affaire, najaar 2014. Ook de Volkskrant kan erover meepraten sinds daar oktober 2015 op de redactie gesjoemel van een stagiair aan het licht kwam. Als een journalist plagiaat pleegt, fictieve namen in zijn teksten verwerkt, citaten verzint of gebruikt van mensen die hij niet heeft gesproken of ontmoet, dan wel wild erop los fantaseert, slaat dat (tijdelijk) een deuk in het vertrouwen van lezers in hun krant. Opvallend is dat buiten het vaste lezersbestand het begrip voor een krant waarvan een journalist in opspraak is geraakt, veel minder is. Dat leidt dan tot cynische en rancuneuze reacties.