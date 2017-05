‘Moderne slavernij’ in spareribrestaurants

De 45-jarige man die werd geboren in Bangladesh zegt dat hij vijf jaar lang zeven dagen in de week twaalf uur per dag moest werken en dat hij daarvoor amper of niet betaald werd. Hij sliep in het restaurant, of tussen de bouwmaterialen in de woning erboven.

De woorden ‘moderne slavernij’ vielen gisteren in de rechtszaal in Arnhem. Daar bepaalden de rechters dat de twee broers vanwege de ernst van de beschuldigingen langer vast blijven zitten.

Het slachtoffer verklaarde dat de restauranteigenaren hem beloofden dat hij bedrijfsleider zou worden. Volgens het Openbaar Ministerie maakte ze misbruik van zijn kwetsbare positie; de man heeft een laag IQ en zijn zus omschrijft hem als zeer goedgelovig.

Een goedbetaalde baan kreeg hij nooit. Sterker, de broers vertelden hem dat hij een schuld bij ze had van ruim 11.000 euro voor genuttigde consumpties en huur. Ook haalden ze volgens het OM de bankrekening van het slachtoffer leeg. Aangetroffen bankpassen en camerabeelden zouden dat bewijzen. Dat alles zou gepaard zijn gegaan met bedreigingen en intimidaties, verklaarde het slachtoffer.

De uitbaters wilden de man juist helpen door hem boven het restaurant te laten slapen.

En hij lijkt niet de enige te zijn die bang is. Een aantal oud-medewerkers van de restaurants zegt niet te durven getuigen uit angst voor de oudste broer. Maar de medewerker is de enige die aangifte deed van uitbuiting, benadrukken de advocaten van de broers. En hij liegt volgens hen. Zo wilden de uitbaters de man juist helpen door hem boven het restaurant te laten slapen.

Overigens erkent de advocaat van de jongste broer dat er in de bedrijfsvoering van de restaurants wel eens iets mis ging. Zo bleek de boekhouding niet op orde, waardoor er geen contracten of bewijs voor betalingen werden gevonden. Maar dat betekent nog niet dat er sprake is van uitbuiting, aldus de advocaat. De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat waarschijnlijk in de zomer verder.

