'Misbruik in de sport wordt niet goed afgehandeld'

Soms komt een melding bij de politie terecht. Dan weer bij een vereniging, een bond of sportkoepel NOC-NSF. Die partijen communiceren niet altijd met elkaar en daar worden slachtoffers de dupe van. Maar zelden worden er echte sancties opgelegd, zo staat er in het rapport. En dat terwijl er bij slachtoffers überhaupt al angst is om naar buiten te treden met hun verhaal, een reden waarom ze soms blijven zwijgen.

Verenigingen kiezen er vaak voor om het met een waarschuwing af te doen. Ze lossen het ‘intern’ op omdat ze liever niet zien dat de vuile was buiten wordt gehangen om het imago van de club te beschermen. Het gevolg is dat daders soms zonder problemen aan de slag kunnen bij een andere vereniging, waar ze weer slachtoffers maken.

Handzaam stappenplan Volgens de onderzoekers moet er voor de sportverenigingen een handzaam stappenplan komen waarin duidelijk staat wat er moet gebeuren bij welk soort misdragingen. In dat stappenplan moeten zowel de strafrechtelijke als tuchtrechtelijke mogelijkheden aan de orde te komen. Ook moet de betrokkenheid van de politie in de voorfase van een melding verbeteren. Nadat er in de jaren negentig de grootschalige misbruikzaak van zwemtrainer Benno L. aan het licht kwam, werd het onderwerp bij sommige sportclubs wel bespreekbaar. Maar maatregelen die daarna zijn ingevoerd, zoals de verklaring omtrent gedrag als eis voor trainers of vrijwilligers, heeft niet altijd het beoogde effect. Misbruikers die nooit bestraft zijn, kunnen zo’n VOG gewoon krijgen. NOC*NSF maakte vorig jaar december bekend een onderzoek te beginnen naar misbruik in de sport . Aanleiding waren gebeurtenissen in Engeland, waar meerdere oud-voetballers vertelden in hun jeugd seksueel te zijn misbruikt. In Nederland gaf onder anderen voormalig wielrenster Petra de Bruin aan dat haar dat ook is overkomen. Het onderzoek wordt geleid door oud-minister Klaas de Vries. Lees ook: Het taboe op praten over misbruik in de sport verdwijnt langzaam

