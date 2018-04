'Minder geld krijgen voor hetzelfde werk, dat motiveert niet'

"In het begin moesten we nog uitzoeken wat voor werk ik kon doen. De meeste ondersteunende werkzaamheden waren wegbezuinigd. In het begin had ik ook nog veel vragen, maar nu gaat het goed. Ik heb het gevoel dat mijn werk wordt gewaardeerd. Ik zou graag blijven."

Tom heeft een milde vorm van autisme. Aanvankelijk kreeg hij op zijn 18de geen Wajong-indicatie en dus geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat nog onduidelijk was wat hij mankeerde. Hij kwam in de bijstand. De gemeente plaatste hem na enige tijd op de sociale werkplaats om te reïntegreren. "Daar stond ik doosjes te vouwen. Dat was echt onder mijn niveau. Ik heb een mbo-diploma niveau 3. Het wrange vond ik vooral dat de mensen voor wie dit werk wel passend is, op de wachtlijst kwamen omdat bijstandsgerechtigden die moesten reïntegreren voorrang kregen."

Toen duidelijk was welke aandoening Tom heeft, drong de gemeente aan op het aanvragen van een Wajonguitkering - die wordt immers door het Rijk betaald. Deze keer werd die wel toegekend. Met hulp van een jobcoach kwam hij bij een klein boekhoudkantoor terecht.

Vanwege de plannen van het kabinet heeft Tom er een hard hoofd in dat hij mag blijven

Heel leerzaam, maar deze ondernemer vond de administratie van zijn salaris en subsidie, de loondispensatie, te ingewikkeld. Tom raakte door dat gedoe zijn werk kwijt.

Rijkswaterstaat Gelukkig was daar Rijkswaterstaat. "Op mijn afdeling werd goed gekeken naar kansen voor mij en voor mijn werkgever. Ook werd er niet zo in problemen gedacht, echt heel fijn. Er werken hier meer Wajongers. Mijn jaarcontract moest na twee jaar eigenlijk een vast contract worden, maar Rijkswaterstaat mocht in december alsnog een jaarcontract geven. Aan het eind van dit jaar moet ik dus in vaste dienst of een tijdje thuis zitten en weer een tijdelijk contract accepteren." Vanwege de plannen van het kabinet heeft Tom er een hard hoofd in dat hij mag blijven. "Door de loondispensatie wordt mijn uitkering aangevuld tot het minimumloon. Straks mag er onder het minimumloon worden betaald, dat is voor werkgevers interessant. Misschien willen ze dan wel iemand die onder de nieuwe regels valt." Alles is opeens onzeker, vertelt Tom. "Nu bouw ik pensioen op. Is dat straks ook nog zo? Ik vraag me af of de omstandigheden hetzelfde blijven voor Wajongers die nu al werken, zoals staatssecretaris Van Ark belooft. Als ik straks minder betaald krijg, motiveert dat niet, ik word er sacherijnig van. Ik wil net als iedereen een fatsoenlijk bestaan met een betaalbaar eigen huis, en als ik met pensioen ga een potje voor iets extra's."

Onzekerheid Sowieso was de toekomst bij Rijkswaterstaat onzeker, omdat tijdelijke contracten door het ministerie worden betaald, terwijl vaste contracten op de loonlijst van Rijkswaterstaat staan. En dat kan de dienst niet betalen, zegt Tom. "Ik heb het naar verhouding goed, maar ik maak me zorgen om de mensen die minder voor zichzelf kunnen opkomen en het straks slechter krijgen." Hij vervolgt: "Het lijkt overal om cijfers te gaan. Je wordt binnengehaald en kan na een paar jaar weer weg. Dan moet je opnieuw solliciteren, opnieuw wennen en ben je deels kwijt wat je hebt opgebouwd. De door Van Ark aangekondigde maatregelen moeten werkgevers motiveren. Waarom moet dat over de rug van arbeidsbeperkten?"