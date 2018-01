‘Mijn vader is al heel lang dood, maar hij blijft actief in de nacht’

Ik heb de neiging mijn dromen zo snel mogelijk te vergeten omdat ze meestal onaangenaam zijn. Repeterende thema’s zijn mijn hoogtevrees en het feit dat ik niet kan zwemmen: zo heb ik vaak gedroomd dat ik over een brug over het water moest. Of ik droom dat ik mijn huis kwijtraak - groot is dan de opluchting als ik ontwaak en blijkt dat het niet het geval is.

Ik droom ook veel over mijn goede vriend Driek van Wissen: ik weet dan dat hij dood is maar hijzelf negeert dat

Ik droom ook vaak over doden die ik bij leven heb gekend. En over mijn ouders. Mijn vader is al heel lang dood, maar hij blijft nog behoorlijk actief in de nacht. Wonderlijk is dat ik altijd een heel beschaafd contact met hem had, maar in die dromen dikwijls ruzie maak. Ik droom ook veel over mijn goede vriend Driek van Wissen: ik weet dan dat hij dood is maar hijzelf negeert dat. Een exacte weergave van die droom is mijn gedicht ‘Vriend’ waarvan de laatste regels zijn: Opeens blijkt hij weer opgebaard:/mijn beste vriend een dode man./Ik had hem willen vragen hoe/en of het daarna verder ging;/dan merk ik dat hij plotseling/is weggefietst - maar waar naartoe?

Er wordt veel onzin beweerd, niet alleen door critici die niet zien wat ik in mijn schrijven stop

Ik word zelden wakker met een idee voor een gedicht of met wat Boutens noemt: de manna-stralende genade/ van het in den slaap gevonden rijm. Het beangstigende is dat dromen een zekere logica lijken te hebben, maar de wanorde is nog erger dan die ik in het dagelijks bestaan ervaar. Met gedichten die strak in de vorm zitten schep ik orde in de chaos. Het stoort mij dat steeds in kritieken - die natuurlijk geen mens leest - wordt gezegd dat poëzie moet ontregelen. Het tegendeel is waar voor mij: je brengt dingen onder woorden en poogt ze daarmee enigszins onschadelijk te maken.