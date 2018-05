'Migraine is ontstaan doordat de mens uit Afrika vertrok'

Als u weer eens getroffen wordt door een migraineaanval, weet dan wie u de schuld kunt geven: uw voorouders. Zij moesten tienduizenden jaren geleden zo nodig het warme Afrika verlaten om de koudere regio’s van Azië en Europa te koloniseren. Tijdens die reis, die talloze generaties in beslag nam, kwamen de types bovendrijven die beter bestand waren tegen de barre winters. De genetische variant die hen dit voordeel bood, had één nadeel, schrijft een groep evolutiebiologen in het vakblad Plos Genetics: van die variant krijg je ook migraine.

Lees verder na de advertentie

Wij werken veel met Finse onderzoekers. Nooit gemerkt dat migraine daar zo veelvuldig voorkomt Arn van den Maagdenberg

Die biologen dragen het nodige bewijsmateriaal aan voor hun stelling. Zo is 88 procent van de Finnen drager van deze variant, tegen slechts 5 procent van de Nigerianen. En aangezien volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO migraine in Europa veel voorkomt en in Afrika nauwelijks, lijkt maar één conclusie mogelijk: het koudegen geeft hoofdpijn.

Leuk bedacht, zegt Arn van den Maagdenberg, hoogleraar neurogenetica van het Leids UMC. Maar het bewijs rammelt. Zo heeft het bewuste gen niet alleen met koude te maken, maar ook met pijn, ontstekingen en wellicht ook de spijsvertering. “Bovendien: wij werken veel met Finse onderzoekers. Nooit gemerkt dat migraine daar zo veelvuldig voorkomt, terwijl de lage incidentie in Nigeria vermoedelijk meer te maken heeft met een slechte registratie. Zij hebben daar wel wat anders aan hun hoofd.”

Maar zijn belangrijkste bezwaar is dat de conclusie indruist tegen de moderne inzichten. Migraine is, net als veel andere ziektes, zelden het gevolg van één of twee – zeer zeldzame – genetische mutaties. Het wordt doorgaans veroorzaakt door een heel cluster van genetische variaties en omgevingsfactoren, die allemaal het risico een klein beetje vergroten. Dat idee wordt bevestigd door een andere studie die gisteren uitkwam, waarin onderzoekers de genetische variaties in 1589 Finse families hebben onderzocht waar migraine vaak voorkomt.

Hun analyse heeft twee conclusies. Waar ze in eerder onderzoek zo'n veertig genetische variaties hadden ontdekt als risicofactor voor migraine, hebben ze nu gekeken naar het effect van alle veelvoorkomende varianten samen. Bovendien dacht men voorheen dat migraine met of zonder aura, of hemiplegische migraine (met verlammingsverschijnselen) allemaal hun eigen genetische achtergrond hadden. Nee, schrijven de artsen in het vakblad Neuron: een ernstige of minder ernstige vorm van migraine is vooral een kwestie van meer of minder genetische risicofactoren.

Finnen vormen genetisch gezien een wat gesloten groep. Het zou kunnen dat zo’n studie in Nederland net iets anders uitpakt Arn van den Maagdenberg

Dit is een gedegen studie, zegt Van den Maagdenberg, die er niet direct bij betrokken was, maar wel met de onderzoekers samenwerkt. “De studie laat goed zien dat veelvoorkomende – en niet zoals gedacht de wat zeldzamere – varianten migraine veroorzaken. Bovendien wordt duidelijk dat de verschillende migrainetypes deel uitmaken van één breed migrainespectrum. Die veertig factoren knalden er eerder al statistisch uit. Het is heel knap dat zij het nu tot zo’n breed spectrum hebben uitgebreid.”

Het is nog niet mogelijk om op basis van iemands genenpakket te voorspellen of deze persoon migraine zal krijgen, zegt hij, een zeldzame, specifieke variant daargelaten. "Dat zal pas kunnen lukken door nog grotere groepen te analyseren waardoor we honderden risicofactoren in beeld krijgen. En vermoedelijk moeten we dan ook buiten Finland kijken. We profiteren nu van dit fantastische databestand waarin alle genetische en klinische factoren goed zijn vastgelegd. Maar Finnen vormen genetisch gezien een wat gesloten groep. Het zou kunnen dat zo’n studie in Nederland net iets anders uitpakt.”