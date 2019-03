‘Michael P. kreeg te veel vrijheden door lange reeks blunders’

Dat is de vernietigende conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een donderdag gepubliceerd rapport. Tijdens P.’s resocialisatietraject in een instelling in Den Dolder doodde hij de 25-jarige studente Anne Faber. Eerder was hij veroordeeld voor het bruut verkrachten van twee minderjarige meisjes.

“In de vier jaar dat Michael P. forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling in Den Dolder niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen”, aldus de OVV in het rapport.

Aanbevelingen

Het onderzoek schetst een beeld van een sector ‘waarin de nadruk ligt op zorg voor de patiënt en veel minder op de taak om de samenleving te beschermen tegen de risico’s van terugkerende delinquenten’. Er zijn op verschillende momenten fouten gemaakt. Zo is P. bij binnenkomst in de gevangenis in Vught niet behandeld als zedendelinquent. Ook in de overdracht naar de kliniek in Den Dolder is onvoldoende informatie meegekomen.

Op dat moment is de verantwoordelijk burgemeester van Zeist bovendien door de behandelaars niet geïnformeerd over de komst van P., terwijl dat volgens de regels wel had gemoeten.

De OVV pleit ervoor het wettelijk mogelijk te maken dat verschillende partijen - zoals gemeenten en behandelklinieken - meer informatie kunnen uitwisselen dan nu mogelijk is. De onderzoeksraad noemt het begrijpelijk dat ook veroordeelden recht hebben op privacy, maar die mag de publieke veiligheid niet in de weg staan. Ook moet er een beter systeem komen voor risicotaxatie, zodat onder meer duidelijk wordt dat gestraften met een hoog risico op recidive minder vrijheden krijgen.

De OVV komt al met al tot de volgende aanbevelingen:

- Risico’s van recidive moeten beter worden ingeschat, door gebruik te maken van bestaande instrumenten en door nieuwe te ontwikkelen

- Psychiatrische behandeling van veroordeelden moet worden afgestemd op het risico dat zij opnieuw in de fout gaan

- Bij het toekennen van bewegingsvrijheid en verlof moet rekening worden gehouden met de publieke veiligheid

- Gedetineerden met een hoog recidiverisico mogen geen vrijheden krijgen zonder adequaat toezicht

- Alle gemeenten moeten worden aangesloten op het bestaande systeem dat melding maakt de komst van een gedetineerde naar een instelling in de gemeente

- Er moet een wettelijke basis komen voor volledige informatie-uitwisseling tussen alle betrokken instellingen in de forensische keten.