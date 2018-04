MeToo-discussie landt in Japan: minister stapt op

Er is niets van waar, zegt Junichi Fukuda. Toch ziet de Japanse onderminister van financiën zich genoodzaakt op te stappen na beschuldigingen van vrouwelijke journalisten over ongepaste seksuele opmerkingen.

Volgens de vrouwen, die anoniem werden geciteerd in het tijdschrift Shukan Shincho, stelde Fukuda (58) hen herhaaldelijk vragen als 'Mag ik je borsten aanraken?' en 'Krijg ik een knuffel?' Het tijdschrift publiceerde ook opnames van gesprekken waarin Fukuda over de schreef zou zijn gegaan. Hoewel hij alle beschuldigingen ontkent, legde hij woensdag zijn functie als onderminister neer. "In deze situatie kan ik mijn werk niet blijven doen", aldus Fukuda.

Zijn vertrek is niet alleen het zoveelste politieke schandaal voor de regering van premier Abe, die al langer onder vuur ligt wegens vriendjespolitiek, maar ook een nieuw hoofdstuk in de Japanse #MeToo-discussie. In vergelijking met andere landen zit daar in Japan nog weinig schot in. "Het is moeilijk voor slachtoffers van seksuele intimidatie om zich uit te spreken", zei journalist Shiori Ito tegen persbureau AP. Ze is een van de wegbereiders van de Japanse #MeToo-beweging. Volgens Ito heerst er onder vrouwen nog veel angst, bijvoorbeeld om hun baan kwijt te raken.