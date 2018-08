MeToo-aanjaagster Asia Argento misbruikte zelf minderjarige jongen

Volgens documenten die anoniem werden toegespeeld aan The New York Times betaalde de Italiaanse actrice en regisseur Asia Argento 380.000 dollar (333.000 euro) aan acteur en musicus Jimmy Bennett. De twee speelden in 2004 moeder en zoon in de film ‘The Heart is Deceitful in All Things’, die Argento ook regisseerde. Bennett was toen zeven jaar oud. In 2013 ontmoetten ze elkaar opnieuw, in een hotel bij Los Angeles en zou ze hem alcohol hebben gegeven en misbruikt.

Bennett was toen zeventien en volgens de Californische wet is seks die een volwassene heeft met iemand van onder de achttien automatisch verkrachting. De documenten die The New York Times in handen kreeg, bevatten een aankondiging dat Bennett een civiel proces wilde beginnen om 3,5 miljoen dollar schadevergoeding te krijgen. Hij zou door het gebeuren psychische problemen hebben en daardoor in financiële moeilijkheden zijn geraakt.

Hij kreeg uiteindelijk een veel lager bedrag. Dat was geen zwijggeld, dat laat de wet in Californië niet toe als het om seksueel misbruik gaat, maar hij moet wel van aanklachten afzien. De financiële eis van Bennett kwam kort nadat Argento samen met twaalf andere vrouwen uit de filmwereld in interviews met het weekblad The New Yorker had onthuld wat haar was aangedaan door filmproducer Harvey Weinstein. Dat bracht de #MeToo-beweging in een stroomversnelling, hoewel de aanzet al in 2006 was gegeven door de activiste Tamara Burke.