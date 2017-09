'Met Sierra Leone kun je niet scoren'

Ruim duizend mensen kwamen een maand geleden om toen een modderlawine een buitenwijk van de hoofdstad Freetown bedolf. Tarawally wilde een benefietconcert organiseren voor kinderen die wees zijn geworden door de ramp. Maar het lukte niet. "Mijn netwerk is groot dus ik heb muzikanten, politici, dichters en theatermakers benaderd, maar niemand kon of wilde. Onbekendere, vooral Afrikaanse artiesten, wilden wel. Maar een zaal krijg je niet zonder een grote naam."

Babah Tarawally © RV

Ook zijn 'spin' om de focus te leggen op kinderen - "Je moet wát voor hulp" - hielp niet. "Zelfs voor hen kreeg ik geen benefiet voor elkaar. Het drama in Sierra Leone is enorm; mensen zijn dakloos. Een vriend heeft 13 familieleden verloren. Als ik dan zie dat een man die een actie wilde voor Sint-Maarten, meteen een podium krijgt bij 'De Wereld Draait Door', is dat zuur."

'Nederlanders gaan nu eenmaal niet naar Sierra Leone op vakantie' Schrijver Babah Tarawally

Tarawally wijt de desinteresse aan het gebrek aan binding met Nederland. "Er is geen historische of diplomatieke band met Sierra Leone. Nederland heeft veel ambassades weggehaald uit heel West-Afrika. De 5000 Sierra Leoners in Nederland hebben geen stem. Nederlanders gaan niet naar Sierra Leone op vakantie en ik denk ook dat ze genoeg hebben van de ellende; de burgeroorlog tot 2002, de ebola-crisis, en nu dit."

Familieleden wachten buiten een ziekenhuis, hopend dat hun dierbaren de modderstroom hebben overleefd. © AFP

Ook zou er een 'eigenschuld'- effect zijn; door de ontbossing en verstopte afwateringen zouden de Sierra Leoonse autoriteiten de overstromingen hebben veroorzaakt. "Maar dat kun je onschuldige slachtoffers niet kwalijk nemen." Tarawally heeft ook kritiek op politici hier: "Als Rutte of Ploumen de ramp niet erkennen, worden mensen en media ook niet opgewarmd."

Buitenlandse Zaken meldt dat minister Ploumen wel degelijk haar medeleven heeft betoond met de slachtoffers in Sierra Leone, en ook geld heeft vrijgemaakt voor hulp.

