'Mensen zeggen dat ik zoveel train, maar het is gewoon mijn werk'

In tegenstelling tot veel collega-sporters moest turner Bart Deurloo niet denken aan een pauze na de Olympische Spelen in Rio. Hij voelde zich superfit en had zin om lekker door te turnen. De allrounder stortte zich in de Duitse Bundesliga, ging een reeks wereldbekerwedstrijden af en kwam vorige maand in actie op de EK in het Roemeense Cluj.

Zelfs voor het eerste kampioenschap van 'zijn' club Feyenoord in achttien jaar bleef de 26-jarige turner, die in Zwijndrecht traint, weg. Hij moest werken. Want zo ziet Deurloo zijn carrière: het is ook maar gewoon een baan. "Mensen zeggen altijd tegen me: 'Goh, wat train je veel. Wat stop je er veel uren in!' Maar het is gewoon mijn werk. Ik heb geen school meer. Ik ben fit. Dus waarom niet?"

Als je in je hoofd opgeeft, zo van: 'Nu ben ik er klaar mee', dan is je lichaam er ook ineens klaar mee Bart Deurloo

Net terug vanuit een wereldbekerwedstrijd in het Sloveense Koper, waar hij zilver won op rek, maakt Deurloo zich alweer op voor een wedstrijd in Osijek in Kroatië, deze week. De turner met de opvallende verschijning, vanwege zijn vele tatoeages, houdt liever niet al te lang rust.

Bart Deurloo © EPA

Olie smeren Een lange vakantie gaat naar eigen zeggen te veel in zijn hoofd zitten. "Natuurlijk heb ik na Rio even een weekje uitgeblazen. Maar als je in je hoofd opgeeft, zo van: 'Nu ben ik er klaar mee', dan is je lichaam er ook ineens klaar mee." Als Deurloo een week niets doet loopt zijn lichaam vast. "Als je na de winter je auto start wanneer je hem een half jaar niet hebt gebruikt, vindt die dat ook niet fijn. Met sporten is het net zo. Je moet wel olie blijven smeren. Blijven sporten." Een turnmedaille op de Europese of mondiale titelstrijd ontbreekt nog op zijn palmares. In Cluj had Deurloo vorige maand uitstekende papieren voor een podiumplek, zeker omdat Epke Zonderland vanwege zijn studie geneeskunde ontbrak. Deurloo is net als Zonderland in staat een oefening neer te zetten met een zeer hoge moei­lijk­heids­graad Door de verandering van de manier waarop er door de jury wordt beoordeeld, mogen turners nu vijf vluchtelementen uitvoeren in plaats van vier. Deurloo is net als Zonderland in staat een oefening neer te zetten met een zeer hoge moeilijkheidsgraad met veel acrobatische elementen in de lucht, los van de rekstok. Maar het brengt ook risico's met zich mee. Op de EK viel Deurloo van de rekstok, waardoor een medaille niet meer haalbaar was. Tekst loopt door onder afbeelding. Bart Deurloo © AP

Alleskunner Voor Nederlandse turners is de route naar de Olympische Spelen in Tokio voor toestelspecialisten een stuk moeilijker geworden. Wie naar Tokio wil, moet alleskunner zijn. Dat bevalt Deurloo echter wel. Ondanks zijn voorliefde voor het spektakel boven de dwarsligger blijft hij meerkampen. Hij ziet het voorlopig niet zitten om zich alleen maar op de rekstok te richten. Als hij Zonderland bezig ziet in de zaal heeft hij altijd bewondering voor het arbeidsethos van de olympisch kampioen van Londen. Hij houdt zijn lichaam goed bij met ondersteunende training. "Epke heeft een heel groot talent voor rek, hij voelt die bewegingen perfect aan en is heel sterk. Maar zijn kracht zit 'm ook vooral in al die specifieke oefeningetjes die hij buiten de toesteltraining om doet." Ik heb geen geduld om anderhalf uur op de grond oefeningen te gaan doen. Ik wil op die toestellen rammen. Bart Deurloo In een training van drie uur ziet Deurloo zijn concurrent uit eigen land soms maar drie kwartier op de rekstok bezig. De rest vult hij met kracht- en lenigheidsoefeningen. "Ik heb helemaal geen geduld om anderhalf uur op de grond oefeningen op een bal te gaan doen. Ik wil gewoon op die toestellen rammen. Epke heeft dat geduld wel. Hij heeft de discipline om al die specifieke dingen voor de kracht die je nodig hebt op rek te trainen."

