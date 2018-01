'Mensen vinden mij soms moeilijk te lezen; ik ben een kokkel'

Eerst leefde ik in het donker, nu in het licht. Dat komt onder andere omdat ik al vier jaar niet meer drink. In werkelijkheid is het trouwens niet zo zwart-wit. Er zijn genoeg momenten dat ik niet dolgelukkig ben, terwijl ik in wat ik mijn donkere periode noem ook veel heb gelachen.

Lees verder na de advertentie

Buiten kijf staat dat ik door steeds meer te gaan drinken steeds minder ging voelen. Als ik werd gebeld met de mededeling dat iemand was overleden, kwam dat binnen met de kracht van een kattebel. Had ik sjans, dan krioelde mijn tong werktuigelijk in andermans mond, waarna ik niets beters wist te doen dan ’m peren en nooit meer terug te bellen. Daar voelde ik me niet schuldig over en ook niet goed bij. Eigenlijk voelde ik gewoon niets meer.

Vroeger moest je als man in militaire dienst en omdat ik dat weigerde, werd ik onderworpen aan een team psychologen dat strikvragen stelde als: ‘Stel je hebt een dochter en iemand wil haar doodsteken en jij hebt een pistool, wat doe je dan?’ Mijn gewetensbezwaren weerhielden me er niet van een groot liefhebber van oorlogsfilms te worden. Mijn favoriet is ‘Stalingrad’ (1993) van regisseur Joseph Vilsmaier, waarin een bataljon Duitse soldaten wordt gevolgd tijdens de slag om de gelijknamige stukgeschoten stad aan de Wolga. Als een van de hoofdpersonen op het punt staat (spoiler alert) dood te vriezen op de Russische steppe, kermt hij: ‘Das Gute an der Kälte ist ... man fühlt nichts mehr.’ Hoewel mijn omstandigheden niet bepaald te vergelijken waren met die van soldaten in de Tweede Wereldoorlog, kon ik me wel met de verzuchting van de Duitser identificeren. Als het koud is in je hart voel je niet alleen geen vreugde, maar ook geen pijn of verdriet meer. Kou is dus veilig, kou is goed.

Met horten en stoten Nu dankzij het beteugelen van mijn alcoholisme het ijs is gesmolten, mag ook het gevoel terugkomen, maar dat gaat met horten en stoten. Ik ben op dit moment heel erg op iemand en zij ook op mij, maar ik moet nog zo wennen dat dat allemaal mag binnenkomen. Ik ben steeds op mijn hoede, soms voel ik ineens een scheut gevoel door mijn lichaam gaan en huil ik, op andere momenten is het van binnen nog als op die steppe. Dan voel ik ineens weer niets en niets voelen boezemt me angst in, omdat het een overlevingsmodus is, waar ik niet in wil schieten als het niet nodig is. Eigenlijk wil ik er ook niet in schieten als het wel nodig is. Ik wil niet overleven, maar leven. Ik ben bang dat het voor haar is alsof ze met een dode knuffelt, of met een pop Pas werkte ik aan de keukentafel aan mijn nieuwe boek toen een vriend een kop hete koffie uit zijn handen liet glippen en een kreet slaakte. Ik verstijfde en had geen ruimte voor empathie. Tien seconden later wel, toen hij jodelend met z’n verbrande voet onder de lauwe kraan hing. Pas toen leefde ik met ’m mee, omdat hij pijn had en ook omdat ik niet meteen had gereageerd toen hij me nodig had. Waarom ik op zo’n moment niet meteen reageer, dat weet ik niet. Het is alsof er een palletje vastzit waardoor de machine niet aanslaat. Soms zit dat palletje ook vast als mijn nieuwe liefde dichtbij komt, dan ben ik bang dat het voor haar is alsof ze met een dode knuffelt, of met een pop. Gelukkig voelt dat voor haar helemaal niet zo en is ze echt heel erg lief en krijg ik alle tijd om mijn harnas af te leggen. Voelen kun je niet leren, maar niet-voelen kan ik wel afleren, door haar toe te laten.

Binnenskamers Nu ik haar heb toegelaten, ziet ze ook wat ik liever binnenskamers hou. Zo heb ik periodes dat het echt heel druk is in mijn hoofd, vooral ’s nachts. Dan draai ik en draai ik en vorm zo een zeer plaatselijke tornado, maar uit bed gaan of het licht aanknippen om een boek te lezen en rustig te worden, doe ik niet, omdat ik (tevergeefs) blijf hopen dat mijn oogleden ineens toch zwaar worden als putdeksels en dichtvallen. Naast mij liggen kan tijdens zo’n nacht een beproeving zijn, probeer zelf maar eens de slaap te vatten midden in een wervelwind. Wat ik ook liever voor mezelf houd, is dat mijn lichaam soms heel veel geluid maakt: als ik het ’s ochtends bijvoorbeeld geen havermout voer, gaat het van binnen tekeer als bij een bombardement. Daarna wéér: dan wordt de pap rommeldebom verwerkt. Ben ik alleen, dan zet ik gewoon Netflix wat harder of los ik het op door een scheet te laten, maar in gezelschap hou ik die natuurlijk in, met als resultaat méér rommeldebom.