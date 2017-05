'Mensen gaan weer met plezier naar Ajax'

Het Ajax van nu wordt vergeleken met het elftal van 1987, waarin u met Ajax de Europa Cup II won. In hoeverre is die vergelijking terecht? Lees verder na de advertentie "Ook wij hadden toen een jonge ploeg en speelden, net als Ajax nu, vrij aanvallend. Johan Cruijff, onze trainer, zei: 'Jongens, we kunnen niet zo goed verdedigen, dus laten we maar gaan aanvallen'. "We scoorden honderdtwintig doelpunten in dat seizoen - de één-na hoogste score ooit bij Ajax. Een belangrijk verschil is dat we toen met uitsluitend Nederlanders speelden, zoals Van Basten, Witschge, Rijkaard, Wouters, Winter en Menzo. Dat is nu anders. Kijk alleen al naar de aanval met Younes, Dolberg en Traoré."

Een ander verschil: u werd destijds als 34-jarige routinier door Cruijff teruggehaald naar Ajax. Zo'n speler ontbreek nu. Hoe belangrijk is ervaring in het spelen van finales? "Je kunt wel jong en onervaren zijn, maar het belangrijkste is dat je de kwaliteit hebt. Dolberg en Sánchez zijn bijvoorbeeld erg jong, maar hebben al veel ervaring opgedaan als international voor hun land. Dat is goed. Maar uiteindelijk telt de kwaliteit van een speler."

Wat vindt u van de speelwijze onder trainer Peter Bosz? "Fantastisch. De vijfsecondenregel, wat in mijn tijd nog 'de bal zo snel mogelijk afpakken' heette, wordt erg goed toegepast. Bosz is erin geslaagd om iedereen daarin mee te krijgen. Ook een speler als Ziyech, die dat niet zo gewend was. Ziyech moest wel. Als je maar met z'n zessen druk uitoefent, dan kun je het schudden. Een speler die dat niet aankan, hoort niet thuis bij Ajax. Simpel." Ik verwacht dat het verlengen wordt. Uiteindelijk denk ik toch dat Ajax wint, met 1-0 of 2-1 Arnold Mühren

Ajax is weer Ajax, zeggen ze in Amsterdam. Bent u het daarmee eens of is dat te vroeg geconcludeerd? "Ik hoor verschillende mensen zeggen dat ze weer met plezier naar Ajax kijken. En terecht. Ze spelen ontzettend goed dit seizoen. Vooral mentaal heeft Ajax grote stappen gemaakt, wat bleek tegen Schalke 04 en Olympique Lyon."

Van welke speler heeft u het meest genoten dit seizoen? "Klaassen is sowieso een goede speler, maar ik denk ook aan Ziyech. Bij FC Twente was hij vooral actief in balbezit. Meeverdedigen hoefde hij daar niet echt. Dat was ook geen probleem, want aan de bal maakte hij toch wel het verschil. Dat Bosz hem zover heeft gekregen dat hij mee is gegaan in dat collectieve druk zetten, is ontzettend knap."

Het Ajax van 1987 bleef na het succes grotendeels bij elkaar. Ziet u dat nu ook gebeuren? "Daar zeg je wat. Steeds meer scouts komen naar de wedstrijden van Ajax. Dat is niets nieuws. Van oudsher is Ajax een club die spelers opleidt en later weer doorverkoopt. Als er straks een speler voor vijftien, twintig miljoen verkocht kan worden, moet je dat doen. Het voordeel is dat er momenteel spelers klaarstaan die zo in te passen zijn. Als Traoré weggaat, heb je Kluivert en Neres achter de hand. Voor Klaassen geldt dat je Van de Beek al hebt. Wat dat betreft ziet de toekomst er goed uit."

Tot slot uw prognose: wat wordt het vanavond bij Manchester United-Ajax? "Ik verwacht dat het verlengen wordt. Uiteindelijk denk ik toch dat Ajax wint, met 1-0 of 2-1. Ajax zal frivool, met aantrekkelijk en attractief voetbal ten aanval gaan, en Manchester United zal zich met z'n allen op eigen helft terugtrekken en afwachten, waarbij ze hopen op een snelle counter. Het verschil in speelstijlen zal enorm zijn."

