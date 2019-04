‘Meer dan honderd kinderdagverblijven weigeren kinderen zonder vaccinaties’

Vijfentwintig kinderdagverblijven hebben al daadwerkelijk kinderen geweigerd, meldt de NOS. Dat mag niet. Het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen geldt als een inbreuk op de vrijheid van ouders om hun kinderen op te voeden naar hun levensovertuiging.

Staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken wil dagverblijven wel de mogelijkheid geven om kinderen te weigeren, zeker nu er een uitbraak van mazelen is op een Haags kinderdagverblijf. Vier kinderen zijn daar besmet met mazelen. Een snelle beslissing zit er niet in, waarschuwde ze eerder deze week in de Tweede Kamer.

Een speciale commissie onderzoekt of kin­der­dag­ver­blij­ven kinderen mogen weigeren als ouders bewust afzien van vaccinatie. Die vraag blijkt erg ingewikkeld.

Vrijwel de hele Tweede Kamer is bezorgd dat een groeiende groep ouders de wetenschap niet vertrouwt en vaccinaties weigert. Ruim 90 procent van de kinderen is gevaccineerd tegen kinderziektes als mazelen en polio, terwijl volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 95 procent nodig is voor een echt veilige beschermingsmuur om alle kinderen heen.

Mazelen in EU- en EER-landen. Bron: ECDC © Trouw

Wetsvoorstel D66 diende vorig jaar zomer al een initiatiefwet in om kinderdagverblijven en gastouders meer ruimte te geven eisen te stellen aan ouders over vaccinatie. De Raad van State adviseerde daar onlangs negatief over: te weinig effect en een te grote inbreuk op privacy en grondrechten, vindt het hoogste rechtscollege. De kans op uitbraken zou juist groter worden als het D66-voorstel als wet zou worden aangenomen, waarschuwden wetenschappers Marcel Verweij en Roland Pierik in Trouw: “Vaccinerende ouders kunnen kiezen voor een kinderdagverblijf waar ongevaccineerden worden geweigerd, maar dan zullen daarnaast ook kinderdagverblijven zijn waar de eis niet geldt, en waar vooral ongevaccineerde kinderen bij elkaar komen te zitten. Een besmettelijke ziekte kan daar ongehinderd toeslaan.” Een speciale commissie onderzoekt sinds januari op verzoek van staatssecretaris Van Ark of kinderdagverblijven kinderen mogen weigeren als ouders bewust afzien van vaccinatie. Dat blijkt zo ingewikkeld te zijn dat de commissie meer tijd heeft gevraagd. Het advies is op zijn vroegst 1 juli klaar.

