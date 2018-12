‘Medisch specialisten zijn verknoopt met de industrie’

Volgens FTM hebben tientallen Nederlandse topartsen contracten met internationale fabrikanten van medische hulpmiddelen. Een cardioloog van het AMC in Amsterdam zou een contract tot 50.000 euro per jaar hebben met een leverancier van producten om hartstoornissen tegen te gaan. In het contract staat een clausule dat op schending van de afspraken tussen arts en fabrikant 250.000 euro boete kan worden opgelegd, aldus FTM. De cardioloog is volgens het contract verplicht te verschijnen op wetenschappelijke bijeenkomsten die door de fabrikant worden gesponsord.

Het platform vroeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vijftig adviescontracten op bij het AMC, het UMC Utrecht, het Erasmus MC en het Leids universitair medisch centrum. Geen van die contracten zijn volgens FTM terug te vinden in het Transparantieregister Zorg. In dat register moeten artsen hun financiële relaties met fabrikanten opgeven. Maar volgens voorzitter Hans Simons van de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen hoeven artsen hun contracten met de industrie niet te melden.

