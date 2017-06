'May blijft aan als premier, vanmiddag op audiëntie bij de koningin'

Toch zou May aan willen blijven als premier, meldden Sky News en de BBC. May gaat vanmiddag op audiëntie bij koningin Elizabeth om toestemming te vragen een nieuwe regering te vormen. Dat heeft een medewerker van Downing Street bevestigd tegenover de BBC.

Met bijna alle stemmen geteld staat de partij van May nu op 318 zetels, een verlies van twaalf. De Labour partij van Jeremy Corbyn wint tot nu toe de meeste zetels, en staat nu op 261, een winst van 31. De grens voor een meerderheid in het parlement is 326 zetels. De officiële uitslag wordt op zijn vroegst vrijdagavond bekend.

Om elf uur Nederlandse tijd zou May een toespraak houden, maar de deur van Downing Street, de residentie van de Britse premier, blijft voorlopig gesloten.

De Conservatieve Partij is niet de enige verliezer van de verkiezingen. De Schotse nationalistische partij SNP verloor 19 zetels. De eurosceptische partij UKIP behaalde nul zetels. Partijleider Paul Nuttall kondigde daarom vrijdagochtend zijn aftreden aan.

De vraag is: hoe nu verder? Zonder absolute meerderheid, kan het zijn dat de Conservatieven verder gaan als minderheidsregering, onder May of een ander. Een andere mogelijkheid is een regeringscoalitie, maar de Liberal Democrats, die met hun twaalf zetels het gat tot een meerderheid kunnen vullen, hebben al laten weten dat ze daar totaal geen zin in hebben. Een andere optie zou DUP zijn, de Noord-Ierse unionisten. Die zeggen zich toch wel achter de Conservatieve Partij te scharen, met of zonder formele coalitiedeal.

In de nacht van donderdag op vrijdag, toen de exit-polls op een verlies voor May begonnen te duiden, hield May zich nog op de vlakte over haar toekomst. "Ons land heeft een periode van stabiliteit nodig. Wat de uitkomst ook is, als Conservatieven zullen wij onze plicht vervullen en zorgen voor stabiliteit."

Vanuit verschillende hoeken klinkt nu de roep om Mays aftreden. Corbyn zei in zijn toespraak dat Theresa May het vertrouwen van het volk heeft verloren. "Het is tijd voor een premier die het volk daadwerkelijk vertegenwoordigt".

Eerdere peilingen wezen op een overwinning van de Conservatieve premier Theresa May, maar sinds de verrassingen van het brexitreferendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen durfde haast niemand hier enige zekerheid aan te ontlenen. Dit kwam ook doordat Labour-kandidaat Jeremy Corbyn, die aanvankelijk door iedereen was afgeschreven, in de laatste weken bezig was met een spectaculaire inhaalslag.

Reacties

May wilde met een verkiezingszege sterker staan in de onderhandelingen met de Europese Unie over een Brexit. Maar dat pakt heel anders uit. Stel de Brexit daarom uit, bepleitte de Amerikaanse bank JPMorgan dan ook vrijdag. EU-commissaris Günther Oettinger (Budget en Personeel) zei dat het nu onzeker is of de onderhandelingen over de Brexit op tijd kunnen beginnen. Ook zei hij dat Groot-Brittannië als verzwakte onderhandelingspartner voor een slechter resultaat zal zorgen.

Vanuit Europa komen reacties op de verkiezingsuitslag. Er wordt gevreesd voor onzekerheid in het brexitproces. Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar voor de Brexit namens de Europese Unie, wacht af. "De brexitonderhandelingen moeten beginnen als het Verenigd Koninkrijk er klaar voor is. Het tijdschema en de positie van de EU zijn duidelijk. Laten we de koppen bij elkaar steken en een deal sluiten." Door de verkiezingsuitslag zou de startdatum van de onderhandelingen ongewis zijn. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad zei niet te weten wanneer de brexitgesprekken beginnen. "We weten wel wanneer ze moeten eindigen. Doe jullie best om te voorkomen dat er geen deal komt."