'Max Mania' beschrijft Verstappen van wel heel grote afstand

Als een sporter razendsnel furore maakt en liefhebbers massaal inschakelen om zijn verrichtingen te zien op televisie, willen uitgeverijen maar wat graag een boek over die persoon. Tv-aandacht kán lezers trekken. Atlete Dafne Schippers was in 2013 zo'n sporter. Vijf jaar later is dat Formule-1-coureur Max Verstappen.

Afgelopen zondag reed Verstappen zijn 74ste Grand Prix. Koen Vergeer schrijft al jaren over de Formule 1. 'Max mania' is zijn zesde boek over autosport. 'Formule-1-fanaat' uit 1999 is het bekendste, verschenen in verschillende vertalingen.

'Ach, ik ben een oude purist', schrijft Vergeer in zijn nieuwe werk. Hij is iemand die van het lawaai en gevaar houdt, domweg omdat lawaai en gevaar er vroeger waren, in de tijd dat hij als elf-jarig jochie gegrepen werd door de gemotoriseerde sport.

Vergeer worstelt met de toenemende populariteit van zijn favoriete onderwerp. Het geheimzinnige genootschap waarvan hij jaren deel uitmaakte ('toen de Formule 1 nog helemaal van mij was'), groeit aan met feestvierende hype-supporters, die nooit moeite hebben hoeven doen voor hun liefde.

Hoe Vergeer zijn best ook doet en hoe liefdevol hij het bedoelt, die emotie, dat zuurstofgebrek breekt hem helaas op