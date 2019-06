‘Matthijs de Ligt kiest voor Juventus’

Het Italiaanse medium meldt dat de 19-jarige verdediger zijn jawoord heeft gegeven aan de topclub uit Turijn. Juventus zou ongeveer 70 miljoen euro willen betalen voor de aanvoerder van de Amsterdamse landskampioen.

De ‘Oude Dame’ veroverde de laatste acht jaar de landstitel in Italië. Met Ajax schakelde De Ligt afgelopen seizoen Juventus uit in de kwartfinales van de Champions League. Juventus en Ajax melden zelf nog niets over de transfer.

Onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain azen al enige tijd op toptalent De Ligt, die met Ajax afgelopen seizoen de landstitel en de beker veroverde. Paris Saint-Germain leek volgens De Telegraaf de beste papieren te hebben, maar nu wijst alles erop dat De Ligt de eerste topaankoop wordt van Juventus’ nieuwe coach Maurizio Sarri.

Juventus is ook de club van de Portugese vedette Cristiano Ronaldo, die voor 100 miljoen overkwam van Real Madrid, maar in zijn eerst seizoen de Italiaanse club niet de Champions League kon bezorgen. Ronaldo stapte eerder deze maand na de finale van de Nations League in Porto naar De Ligt toe en probeerde hem over te halen naar Juve te komen.

“Ik verstond hem eerst niet”, zei De Ligt toen daarover. “Dus ik heb niets gezegd. Zo kort na de wedstrijd baal je gewoon dat je verloren hebt, dat is het enige waar je aan denkt.” Het Nederlands elftal verloor die finale met 1-0.

