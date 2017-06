'Maseratiman' Hubert Möllenkamp moet twee miljoen betalen aan de staat

Met de uitspraak volgt de rechtbank grotendeels de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat eind april 135.000 euro meer vorderde.

Möllenkamp werd in 2009 ontslagen na een aantal misstanden. Hij bleek er in zijn functie een decadente levensstijl op na te houden. Zo betaalden zakenpartners hem honderdduizenden euro's voor een inpandig zwembad, voor de inrichting en verbouwing van een dubbelappartement en drie dure Mercedessen voor familieleden.

Dit zouden leningen zijn geweest, maar daarvoor hebben de rechters geen bewijs kunnen vinden. Daarnaast declareerde hij privé-uitgaven als zakelijke kosten bij Rochdale en reed hij op kosten van de corporatie in een Italiaanse sportwagen (8475 euro per maand), wat hem de bijnaam ‘Maseratiman’ opleverde.

In de zaak van vanmiddag noemde de rechtbank onder meer twee appartementen van Möllenkamp in Lelystad en Spanje als verkregen giften. De advocaten van Möllenkamp wierpen tegen dat hij daarvoor leningen had afgesloten, maar dat werd door de rechter van tafel geveegd.

Eind 2015 werd Möllenkamp veroordeeld voor onder meer het aannemen van steekpenningen, witwassen en meineed. Hiervoor kreeg hij 2,5 jaar cel opgelegd, wat in hoger beroep uiteindelijk drie jaar en drie maanden werd omdat de maximale gevangenisstraf voor het aannemen van steekpenningen is verhoogd.

Faillissement

De rechter maakte ook korte metten met het argument van de advocaten dat Möllenkamp het bedrag helemaal niet kan betalen. Volgens zijn advocaten lukt dit niet omdat hij in 2012 persoonlijk failliet werd verklaard. “De rechtbank is er niet van overtuigd dat de heer Möllenkamp nooit meer in staat is om te betalen”, wierp de rechter tegen.

Möllenkamp groeide de afgelopen jaren uit tot een symbool van de misstanden in corporatieland. In 2013 leidde dit tot de instelling van een parlementaire enquêtecommissie. Möllenkamp zei bij die enquêtecommissie zei nooit steekpenningen te hebben aangenomen. Dat leidde later tot een veroordeling wegens meineed.

Ook de voormalige echtgenote van Möllenkamp werd veroordeeld. Zij moet ruim 300.000 euro terugbetalen wegens valsheid in geschrifte.