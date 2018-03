'Mad' Mike had een beetje spierpijn na de vlucht met zijn zelfgebouwde stoomraket

De vlucht duurde slechts enkele seconden en de raket kwam niet veel hoger dan 571 meter, maar voor Hughes is de missie geslaagd. "Ben ik blij dat ik het gedaan heb? Ja, ik geloof het wel."

Twee parachutes zorgden ervoor dat hij na de landing niet ter aarde zou storten. Hughes is weer heelhuids uit zijn stoomraket gestapt, maar verwacht nog wel wat last van pijntjes te krijgen. "Ik voel het morgenochtend wel, ik kan waarschijnlijk mijn bed niet uitkomen. Maar gelukkig zie ik mijn katten vanavond weer."

Hughes wordt vaak vergeleken met Wile E. Coyote, de prairiewolf uit de Looney Tunes

Meer waaghals dan ingenieur, wordt Hughes vaak vergeleken met Wile E. Coyote - de prairiewolf uit Looney Tunes - en de iconische Amerikaanse stuntman Evel Knievel. Zijn doel is uiteindelijk het bouwen van een 'Rockoon', een raket die door een gasballon de atmosfeer in wordt gebracht, zodat hij kan bewijzen dat de aarde plat is.