liefdevoormijnleraar: die leraar die je nooit vergeet

Op de dag dat basisschooljuffen- en meesters massaal zijn gaan staken, kunnen zij wel wat steun gebruiken, vindt Bart Ongering, beter bekend als Meester Bart. Daarom wilde de leraar en auteur van zijn Twittervolgers weten welke docent hen altijd is bijgebleven. De oud-columnist van Trouw vroeg wie ons inspireerde en waarom. De hashtag #liefdevoormijnleraar was al gauw trending.

Inspiratiebron

Hoe kijken we tegen onze leraren van vroeger aan en waarom is die ene meester of juf onze favoriet? Vaak is onze lievelingsdocent een inspiratiebron. Een bevlogen man of vrouw, die de leerlingen leerde dromen, of die een wijze raad gaf, die de toehoorder zijn leven lang niet meer zou vergeten.

Soms zag onze meest dierbare leraar iets in ons wat anderen niet zagen, omdat we zo onopvallend en stil waren, of juist zo druk of lastig. Hij of zij leerde ons om anders te zijn of om anders te kijken. Naar kunst, of naar vakken waarvan je eerst dacht dat ze saai of ingewikkeld waren.