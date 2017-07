'Konta Cliff' treurt na zege Williams

Officieel heet het Aorangi Terrace, de heuvel op Wimbledon die uitzicht biedt op het grote beeldscherm aan de buitenkant van Court 1. Duizenden mensen kijken er dagelijks naar de beelden vanaf centre court. Britse fans hebben het bergje regelmatig omgedoopt ten gunste van hun landgenoten. Van Henman Hill (Tim Henman) tot Murray Mountain (Andy Murray). Dit jaar werd de heuvel met een nieuwe bijnaam verrijkt: Konta Cliff.

Dat had alles te maken met de indrukwekkende opmars van de Britse Johanna Konta, die tot de halve finale van Wimbledon reikte. Daarin verloor ze gisteren van de 37-jarige Venus Williams (4-6 en 2-6). De Amerikaanse staat morgen in de finale tegen de Spaanse Garbine Muguruza (zie kader).

Sterktes en zwaktes Konta Cliff is echter een mooie erkenning voor Konta (26). Ze draagt een wonderlijke geschiedenis met zich mee. Konta, geboren in Sydney maar van Hongaarse afkomst, is sinds 2012 in het bezit van een Brits paspoort. In Eastbourne, Zuid-Engeland, vervolgde ze vanaf haar veertiende de passie die ze sinds haar achtste heeft: tennis. De Britse bond zag het talent in Konta. Tot twee jaar geleden, toen de 24-jarige hardcourt-specialist te horen kreeg dat de tennisbond haar niet langer financieel wilde ondersteunen. In de evaluaties kwamen telkens dezelfde gebreken naar voren: zwakke forehand en ook mentaal schortte er het nodige aan bij Konta. Opmerkelijk genoeg bleek dat de ommekeer in haar carrière. Konta begon vanaf vorig seizoen ineens toernooien te winnen. En niet van de minsten. Tegen Venus Williams behaalde ze haar eerste zege op het hoogste niveau in Stanford. Dit jaar schreef ze de toernooien van Sydney (tegen Radwanska) en Miami Wozniacki) op haar naam.

Mental coach Intussen klom ze naar plaats 7 op de wereldranglijst. "Haar mentale kracht is de sleutel tot dit succes", zei haar Belgische coach Wim Fissette voor de halve eindstrijd op Wimbledon. Konta zelf beaamde dat. "Ik geloof alleen nog maar in druk die je jezelf oplegt", zei ze stellig. De buitenwereld kon haar wat. Dat typeerde de vernieuwde Konta. Ze zocht in 2014 hulp bij een mental coach, de Spanjaard Juan Coto. Dat heeft haar geholpen om een barrière te doorbreken. "Ik geloof niet zozeer dat hij een betere tennisser van mij heeft gemaakt als wel een beter mens", zei Konta over Coto, die begin dit jaar zichzelf van het leven beroofde. Mentaal oogde Konta inderdaad evenwichtig op Wimbledon, waar ze in de kwartfinale de Roemeense Simona Halep nog afhield van het veroveren van de eerste plek op de wereldranglijst. Ook in de halve finale tegen Williams, die vanaf het begin krachtige slagen produceerde om zo haar tegenstandster elke illusie te ontnemen, bleef de Britse stabiel. Ze produceerde ace na ace. Zeven in totaal (tegen één van Williams).

Versus Venus Konta kende daardoor weinig problemen bij het behouden van haar service, al kreeg ze zelf ook weinig kansen van Williams. Tot 4-4 in de eerste set. Konta had twee breakpoints, maar Williams timmerde die met vier punten op rij weg. Een game later profiteerde Williams zelf wél. Dat bleek het kantelpunt in de wedstrijd, waarbij een oude kwaal van Konta (zwakke forehand) boven kwam drijven in set 2, die ze verloor met 6-2. Terwijl Williams een jubelsprongetje maakte na het behalen van haar eerste Wimbledon-finale sinds 2009, droop Konta teleurgesteld af. Een daverend applaus van het publiek volgde. Onder hen ook Virginia Wade, vóór Konta de laatste Britse die in 1977 in de halve finale van Wimbledon had gestaan. Op het heuveltje van Wimbledon zagen duizenden tennisfans het met lede ogen aan. Konta Cliff applaudisseerde als dank voor twee mooie weken. Het was een mooie ode aan Johanna Konta, de Britse vrouw die opstond tijdens Wimbledon 2017. Lees ook: Wimbledon is dit keer lijdensweg voor Murray

