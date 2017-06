'Koninklijke familie kreeg korting op lease-auto’s'

Dat bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst aan NRC.

Volgens de RVD maakten Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en Prinses Beatrix geen gebruik van deze regeling. Van de overige vier leden van het Koninklijk Huis gebruikten "minstens één, maar zeker niet allemaal" de regeling. De woordvoerder kan niet zeggen welke leden van de Koninklijke familie met deze wagens van Pon reden; volgens hem betreft het een "privé-aangelegenheid".

Pon bood de Oranjes vanaf 2004 auto’s aan. De lease-contracten werden na 2010 "uitgefaseerd", bevestigt de RVD. Alle contracten zijn inmiddels vervallen, maar de relatie tussen Pon en het Koninklijke Huis bleef. De Dienst Koninklijk Huis is in 2014 grotendeels overgegaan op Audi’s en Volkswagens. Die komen ook van Pon, onder de gebruikelijke condities, aldus de woordvoerder.

Omkoping

Pon trof eind vorig jaar een schikking van 12 miljoen euro met het Openbaar Ministerie om aan vervolging wegens omkoping van politie- en defensieambtenaren te ontkomen. Acht medewerkers van Pon kochten tussen 2001 en 2011 jarenlang politie- en defensiepersoneel om. Het betrof ambtenaren die betrokken waren bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's.

De ambtenaren kregen allerlei giften die niet door de beugel konden, zoals korting op winterbanden, goedkopere leasecontracten en onderhoud van hun wagen. Eén ambtenaar kreeg geheel verzorgde, meerdaagse cruises over de Middellandse Zee aangeboden. De waarde van deze 'relatiegeschenken' was in sommige gevallen een ton. De aanbestedingen hadden een waarde van honderden miljoenen euro's.

Volgens Pon is in het strafrechtelijk onderzoek nooit vastgesteld dat door de giften orders zijn verkregen of aanbestedingen zijn gewonnen. De huidige directie van het bedrijf neemt volledig afstand van de praktijken. De verdachte medewerkers werken ook niet meer bij Pon. De oud-medewerkers die betrokken waren, worden wel strafrechtelijk vervolgd.