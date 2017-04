Koningsdag. Amalia wordt al een echt dametje.

Op de foto, in vierkant formaat zoals dat hoort op het social media-kanaal, poseren de koning, koningin en hun drie dochters netjes voor de koninklijke trein die hen gisteren naar Tilburg bracht. Onder de foto stromen de felicitaties en complimenten van Nederlanders binnen.

Lees verder na de advertentie

Het koningshuis was al te volgen via Twitter en Facebook, gisteren lanceerde de Rijksvoorlichtingsdienst bij de vijftigste verjaardag van Willem-Alexander ook een Instagram-account. Daarop kunnen foto’s met onderschrift worden geplaatst, waarop anderen kunnen reageren.

Zo meldt @sandra_sawdon dat ze de festiviteiten in Tilburg vanuit Canada heeft gevolgd.

“Gefeliciteerd en wat worden de mooie meiden groot! Amalia al een echt dametje”, vindt @evelyn­tje2001. @hugo.wd gaat voor een hippere aanpak: ‘hbd!’ (happy birthday).

Anders dan bij veel jongeren en beroemdheden, hoeven we van @koninklijkhuis geen selfies of foodpics te verwachten. Gisteren verscheen enkel een reeks brave, maar charmante persfoto’s van lachende prinsessen, sportende prinsen en een zwaaiende koning. In de toekomst zijn hier de activiteiten van Willem-Alexander en Máxima te volgen en verschijnen er historische foto’s uit het Koninklijk Huisarchief en achtergrondverhalen.

Binnen een paar uur had de account al meer dan 30.000 volgers. De koninklijke familie zal nog even haar best moeten doen om buitenlandse collega’s te evenaren: het Deense koningshuis heeft er 91.000 , het Britse spant de kroon met 701.000.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.