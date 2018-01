‘Kom maar op scheurensafari in het aardbevingsgebied’

Laat ik eens in beeld brengen hoe het eruit zou zien als die trillende huizen in Amsterdam zouden staan, dacht Kor Dwarshuis uit Sellingen, die animaties maakt. Hij projecteerde het Groninger bevingsgebied op het centrum van de hoofdstad. De 70.000 beschadigde panden reiken tot voorbij Oostzaan in het noorden, Cruquius aan de westkant, en op oost met uitschieters tot ver in het IJmeer.

Lees verder na de advertentie

Hij zette zijn animatie online, twitterde erover. Dát zal ze leren, dacht Dwarshuis: nu kan niemand meer ontkennen dat er in Groningen iets mis is.

De tekst gaat verder onder de video van Kor Dwarshuis.

Hij had het zelf mis. De animatie werd nauwelijks bekeken. Zijn visualisatie van die ándere landschapsbedreiging, de Airbnb-invasie – Amsterdammers verhuren massaal hun woningen aan toeristen – daarentegen, ging viraal. Dwarshuis: “Toen jammerden de Amsterdammers: ‘Wat verschrikkelijk dat onze stad kapot gaat!’ Maar hallo, en onze provincie dan?” Het frustreert hem, zegt hij, die onverschilligheid jegens de Groningers. “Airbnb is een lokaal probleem, maar die gáswinning – daar heeft iedereen in Nederland zijn pensioen aan te danken. Het gas is zo vanzelfsprekend, we zijn in slaap gesust door alle warmte, alle welvaart. Mijn schoonfamilie in Brabant bagatelliseert: Och, we hebben allemaal wel eens wat.”

‘Nederland heeft het ‘wegzapmoment’ bereikt: het nieuws komt niet meer binnen’

Wegzapmoment Volgens Elke Meiborg uit Middelstum heeft de rest van Nederland het ‘wegzapmoment’ bereikt: het punt waarop het nieuws niet meer bij je binnenkomt. “Als je tijdens een langdurige hongersnood vijf hongerige Afrikaanse kindertjes op het nieuws ziet, zap je weg. Want nu wéét je het wel.” Om dat in de aardbevingsdiscussie te doorbreken, richtte Meiborg met anderen de actiegroep ‘Van Graan naar Banaan’ op. “We waren een graanrepubliek, maar nu zijn we een bananenrepubliek”, legt ze de naam uit. De actiegroep wil landelijke aandacht voor de aardbevingsproblematiek, maar wel op een positieve manier. Want, zegt ze: anders worden we zo’n zeuronderwerp – en dan word je zéker niet serieus genomen. En dus geven de ‘bananen’ op hun site tips voor burgerlijke ongehoorzaamheid en staan er voorbeeldbrieven aan de Nam en het Centrum Veilig Wonen. En je kunt er een Groninger adopteren. Groningers staan gewoon in het telefoonboek, knipoogt Meiborg. “Kies er eentje uit en stuur een kaartje: joh, hoe gaat het met je? Je kunt ook met je hele straat een Groningse straat adopteren. Ga bij elkaar op bezoek, maak excursies door het bevingsgebied, kom op scheurensafari!”