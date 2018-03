'Kankercellen gedragen zich soms als glas'

Al millennia is de mens in de weer met glasblazen. Maar hoe de doorzichtige stof in een raamkozijn precies werkt, weet nog steeds niemand. Is het gewoon een vaste stof, zoals blijkt als je er met een vinger tegenaan tikt, of een vloeibare? Wie miljarden jaren de tijd heeft om te wachten, zal een wijnglas namelijk zien ‘smelten’ als een ijsblok. Het ontbreekt aan een goede theorie die verklaart waarom glas geen keuze lijkt te kunnen maken tussen vloeibaar en vast, waarom het zo eigenzinnig is. Liefst 600.000 euro krijgt theoretisch chemicus Liesbeth Janssen (1983) van TU Eindhoven om een compleet nieuwe glastheorie te ontwikkelen.

Wat zie je als je heel sterk inzoomt op een glasplaat?

“Dan lijkt het of je naar een vloeistof kijkt. Materiaal bestaat in het algemeen uit moleculen of losse atomen, en hoeveel bewegingsvrijheid die hebben, bepaalt of de stof vast, vloeibaar of gasvormig is. Bij een beker vloeibaar water kunnen de watermoleculen helemaal naar de andere kant van de beker bewegen. Bij ijs staan ze min of meer stil, netjes gerangschikt in een rooster.

De grap is: hoewel glas dus keihard aanvoelt, zie je de glasmoleculen gewoon heel willekeurig verspreid door de stof. Alsof je naar een foto van vloeistof kijkt. Sterker: op een microscopische foto kun je glas en een vloeistof niet uit elkaar halen! Dat zie je pas bij bewegend beeld. Want daar bewegen de moleculen in een vloeistof alle kanten op, terwijl ze in het glas - hoewel zonder rangschikking als in een kristal - vrijwel stilstaan.”