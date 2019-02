Kabinet wil ‘metro-achtige’ treinverbinding tussen negen grote steden

Het plan is van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat). De steden die zij op het oog heeft zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Breda, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Zwolle. Deze stations vormen samen een ring in het hart van het land. In een interview met de Volkskrant zegt Van Veldhoven: “Mensen moeten het gevoel hebben dat ze elk moment naar het station kunnen. De trein komt toch iedere tien minuten.”

De staatssecretaris heeft vandaag haar ‘Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040' naar de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt onder andere dat het aantal reizigers over twintig jaar 30 tot 40 procent hoger ligt dan nu. De ring van de negen grote steden met meer treinen en betere aansluitingen moet de verwachte reizigersgroei voor een belangrijk deel opvangen. Tussen Amsterdam en Eindhoven rijdt nu al elke tien minuten een intercity-trein.

Wie gaat dat betalen?

Onduidelijk is nog wat deze plannen kosten en wie vervolgens welk bedrag moet betalen. Daarover zegt de staatssecretaris in het interview: “‘Deze visie voor 2040 gaat ver voorbij wat mogelijk is binnen dit regeerakkoord, dat is waar. Maar je moet eerst de plannen ontwikkelen en goed in kaart brengen wat dat dan gaat kosten. Daar gaat een heleboel tijd overheen. Volgende kabinetten weten dan: zoveel geld is er nodig.”

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het treinverkeer. Belangrijke aandacht heeft de verbinding Amsterdam-Berlijn, het zorgenkindje van NS en het kabinet. Deze reis duurt nog altijd 6 uur en 22 minuten, ondanks vele pogingen om de rit sneller te maken. Van Veldhoven moest de Kamer vorige week melden dat tijdswinst er op korte termijn niet inzit, waardoor de trein op dit traject nauwelijks een alternatief is voor het (vervuilende) vliegtuig. In 2021 kan de rit een kwartier korter duren, als er enkele stations in Duitsland worden overgeslagen. De trein stopt op het totale tracé vijftien keer. Mogelijk kan de versnelling in 2030 oplopen naar een uur, afhankelijk van investeringen in infrastructuur.

Om significante tijdswinst te boeken is veel geld nodig, oplopend tot 7 miljard euro. Van Veldhoven wil een beroep doen op Europees subsidiegeld dat bestemd is voor transport.