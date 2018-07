'Juncker had niet met Trump moeten onderhandelen'

“Juncker zou geen nieuwe afspraken maken onder druk. Eerst moeten de controversiële staal en aluminium tarieven van tafel. Dat was het doel van de Europese Commissievoorzitter Juncker waarmee hij naar de VS ging. En nu heeft hij toch concessies gedaan. Dit zet een gevaarlijk precedent: dat druk uitoefenen loont.”

D66-europarlementariër Marietje Schaake is niet blij met de uitkomst van het gesprek tussen president Donald Trump en Jean-Cluade Juncker. “Natuurlijk is het fijn als de angel uit de relatie lijkt te zijn. En het is fijn dat Trump toegeeft dat Europa een belangrijke handelspartner is en dat het belangrijk is dat we samenwerken. Dat is een verdienste van Juncker; dat Trump dit hardop heeft gezegd.”

“Maar als je kijkt naar wat er maandenlang –in mijn ogen volkomen terecht – is gezegd dat de Europese Unie niet gaat onderhandelen met een spreekwoordelijk pistool op ons hoofd, dan zie ik dat er nu wel concessies zijn gedaan zonder dat de heffingen op staal en aluminium zijn weggehaald. Dat is dus toegeven aan Trump.” Daarmee stelt de EU zich kwetsbaar op, vindt Schaake.

Ongerechtvaardigd

“Het goede nieuws is dat er weer wat tijd en lucht is verkregen, er worden weer gesprekken opgestart, er komen werkgroepen waar veel goeds uit kan komen. Maar de heffingen op staal en aluminium blijven het grootste probleem. Trump heeft die ingesteld vanwege de nationale veiligheid, dat is totaal ongerechtvaardigd tegenover bondgenoten. Dat is een groot probleem en dat is nog niet weggenomen. Er zijn nu afspraken gemaakt om erger te voorkomen, terwijl de huidige problemen moeten worden opgelost.”

En wat zijn die afspraken waard vraagt Schaake zich af. “Ik hoop dat we straks niet weer een tweet krijgen van Trump waarin hij weer een draai geeft aan de afspraken. Want we hebben te maken met een totaal onvoorspelbare emotionele, zelfgerichte president, die niet werkt volgens de regels van internationale betrekkingen en handelsrelaties zoals wij die kennen. Het is toch nog nooit voortgekomen dat een staatshoofd via twitter voorstellen doet over handel?”

“Niets is meer normaal”, vervolgt Schaake. Maar wat dan te doen als je voorzitter van de Europese Commissie bent? “Dan moet je vooral aan je eigen principes vasthouden. Dus wijzen op de regels van de wereldhandelsorganisatie en die handhaven. Verder vooral spreken met mensen in de Verenigde Staten die een tegenbalans kunnen bieden. Er is in de VS ook grote weerstand tegen Trumps beleid, daarop moet de EU inspelen. Spreek met het bedrijfsleven, met Republikeinen in het huis van afgevaardigden en de senaat.”