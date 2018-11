‘Jos B. verdacht van doodslag, niet van moord’

De krant zegt daarvoor verschillende bronnen te hebben. Journalist Peter R. de Vries die de familie Verstappen al jaren bijstaat, zegt dat het bericht klopt.

De raadkamer van de rechtbank Limburg heeft de verdenking van moord laten vallen omdat zij onvoldoende bewijs hebben kunnen vinden voor een vooropgezet plan om de in 1998 vermoordde Nicky Verstappen om het leven te brengen. Het hebben van een duidelijk plan is juridisch noodzakelijk voor een veroordeling voor moord waar een maximale straf op staat van levenslang. Voor doodslag staat maximaal vijftien jaar.

De rechtbank heeft in dit geval het Openbaar Ministerie teruggefloten. De raadkamer kan bij een verlenging van een voorlopige hechtenis het oordeel uitspreken dat er voor moord onvoldoende gronden zijn. De rechtbank wil over de kwestie geen commentaar geven. Ook Gerard Roethof, advocaat van Jos B., wil tot de tussentijdse zitting op 12 december niets zeggen.

Geen verrassing

Een woordvoerster van het OM stelt dat de verdachte later alsnog voor moord kan worden vervolgd als daarvoor nieuw bewijs komt. Voorlopig zit de 55-jarige Jos B. in hechtenis voor verdenking van doodslag, ontvoering, het plegen van een zedendelict en het bezit van kinderporno.

Peter R. de Vries zegt tegen de NOS dat dit nieuws voor de familie Verstappen niet als een verrassing kwam. “Het was vrijwel van meet af aan duidelijk dat moord niet te bewijzen is. Dat zie je eigenlijk bij alle cold cases. Doodslag is het hoogst haalbare, tenzij de verdachte de moord bekent. De familie weet en begrijpt dit.”

Nog altijd is niet duidelijk wat precies op 11 augustus 1998 is gebeurd voordat Verstappen dood op de Brunsummerheide werd gevonden. Zo is nooit met zekerheid de doodsoorzaak vastgesteld. Er zijn aanwijzingen dat hij door verstikking het leven verloor. Ook zijn er aanwijzingen voor seksueel misbruik. Op de kleren van Nicky Verstappen zijn dna-sporen gevonden van Jos. B. Pas na een grootschalig dna-onderzoek konden die sporen in verband worden gebracht met de man die daarna in augustus in Spanje kon worden aangehouden.