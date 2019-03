Dat kostte de nodige moeite. In mijn oude Toyota Tazz (Toyota Corolla in Nederland) gaat niets elektrisch. Ik leunde ongemakkelijk over de versnellingspook, maar schroefde inderdaad het raam bij de passagiersstoel omlaag. Want het leek urgent.

“Hoeveel?”, riep de taxibuschauffeur. “Voor hoeveel kan ik die auto van je kopen?”

Ik had het kunnen weten. Al jaren informeert minstens eens in de twee weken een Zuid-Afrikaan naar mijn auto. Het zijn altijd zwarte mannen. Politieagenten die me aanhouden bij een roadblock. Parkeerwachters bij winkelcentra. Medewerkers van benzinesta­tions. Wegwerkers als ik in de file sta. Ik krijg de vraag in Johannesburg overal. Soms zelfs daarbuiten: van douanebeambten bijvoorbeeld, voordat ze de slagboom naar Botswana of Swaziland voor me opendoen.

‘Jij bent wit', riep de chauffeur. ‘Jij bent toch veel te rijk voor een Tazz? Verkoop deze auto aan mij en koop zelf een grotere!’

Niet dat mijn Tazz nu zo oogverblindend is. Het is een simpele wagen uit 2002, met 250.000 kilometer op de teller. Maar juist doordat het geen dure bak is, is de Toyota Tazz een geliefd model onder mannen uit de townships. In de rijke, overwegend witte wijken van Johannesburg zie je er zelden een, maar in de zwarte townships staat een Tazz op elke straathoek. Witte Zuid-Afrikanen zijn gemiddeld ruim vijf keer rijker dan hun zwarte landgenoten, en dat toont zich bij uitstek op de weg.