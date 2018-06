Hulporganisaties in Jemen waarschuwen dat de humanitaire crisis in het land dreigt te escaleren. Aanleiding is de belegering van de stad Hodeidah door de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië die gisterochtend begon. De havenstad aan de Rode Zee is in handen van Houthi-rebellen en geldt als het belangrijkste aanvoerpunt van voedsel en medicijnen in Jemen.

De oorlog in Jemen heeft tot nog toe 10.000 dodelijke slachtoffers geëist. Nog eens twee miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht.

Hongersnood en een tekort aan medicijnen door de afsluiting van de haven vormen een acuut gevaar voor de levens van miljoenen mensen, stelt Muhsin Siddiquey, landendirecteur van Oxfam Novib in Jemen. Zeker 70 procent van de toevoer van voedsel en medicijnen in Jemen loopt via de haven van Hodeidah, terwijl tweederde van de in totaal 27 miljoen Jemenieten afhankelijk is van hulpgoederen.

Aanvoer hulpgoederen Voor 8,4 miljoen inwoners was het al slecht gesteld en voor hen dreigt een humanitaire ramp. "Jemen staat aan de vooravond van een massale hongersnood", meent Siddiquey. Als de gevechten aanhouden, droogt de aanvoer van hulpgoederen grotendeels op. Hodeidah staat al sinds het begin van het ruim drie jaar durende conflict op het Arabisch Schiereiland onder controle van de Houthi-rebellen. De milities vechten met steun van Iran tegen de internationaal erkende regering, en de door Saoedi-Arabië aangevoerde militaire alliantie. Riyad steunt de Jemenitische regering van de in ballingschap verkerende president Hadi. De coalitie had de rebellen een ultimatum gesteld om de havenstad te verlaten dat gisterochtend afliep. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, ging zij over op operatie 'Gouden Overwinning'. Volgens Siddiquey wordt de stad vanaf zee en uit de lucht bestookt, daarnaast omsingelen grondtroepen de kustplaats.

Cholera Volgens de VN wonen er rond 600.000 mensen in en rondom de havenstad. "Zeker 250.000 mensen kunnen alles kwijtraken, inclusief hun leven", zo liet een VN-woordvoerder weten aan persbureau AP. Siddiquey hoopt dat de internationale gemeenschap druk uitoefent op de strijdende partijen. "Er moet snel een einde komen aan de gevechten, voordat er duizenden doden vallen." De gevolgen zijn volgens Siddiquey niet te overzien als de kritieke aanleveringroute over zee wordt afgesloten. "Er zal er nog meer honger zijn en de heersende cholera-epidemie zal zich verder uitspreiden." De oorlog in Jemen heeft tot nog toe 10.000 dodelijke slachtoffers geëist. Nog eens twee miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht en het land wordt geteisterd door een cholera-epidemie en voedseltekorten. De coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië oogst internationaal veel kritiek door de vele burgerslachtoffers die er de afgelopen jaren vielen tijdens lucht- en raketaanvallen op Jemen.