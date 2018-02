Loek staat bij het raam. Het is zaterdag, de dag dat het werk naar de achtergrond verdwijnt en dat je als stel tijd en aandacht besteedt aan elkaar. Hij had Hanna vanmorgen een strandwandeling voorgesteld. Hij was op het idee gekomen door zijn oude vlam Anne-Loes, met wie hij clandestien in de kroeg heeft gezeten. Zij vertelde dat ze graag naar het strand had gewild met haar moeder en dochtertje.

Meteen had Loek haar verlangen overgenomen. Hoe lang was het geleden dat hij met Hanna naar het strand was geweest? Dat was het gouden idee! Tijdens een lange wandeling móet je wel praten. En dat wil hij. Je kunt niet samen in een huis leven, zonder dat je met elkaar praat. Als je niets meer communiceert, dan communiceer je alleen nog maar dat je net zo lief in je eentje leeft.

Maar Hanna was niet voor het strand te porren. Ze wilde nog iets scoren in de uitverkoop.

Hoewel ze dus juist niet praten, heeft Loek het gevoel dat hij er steeds niet tussen komt.

Hij staat nog steeds bij het raam als ze haar fiets weer voor het huis parkeert. Ze ziet hem ook en zwaait. Hij zwaait terug. Het is tenminste iets.

Gemis

Haar wangen zien rood van de kou. Ze is niet geslaagd, helaas. Maar ze is Reinout tegengekomen in de stad en hij heeft gezegd dat het er goed uitzag voor het scenario. Dat had hij van iemand uit de beoordelingscommissie gehoord, iemand met wie hij een avond in de kroeg had doorgebracht.

Ik heb zin in die film, had de man gezegd. Wel was het hem opgevallen dat er zo weinig regie-aanwijzingen in het scenario stonden. Zo weinig, dat hij het als een gemis beschouwde.

Ik dacht dat re­gie-aan­wij­zin­gen ouderwets waren, iets van Heijermans Loek

Het kan zijn, zegt Hanna, dat we worden gevraagd daarover nog iets te komen uitleggen.

Te weinig regie-aanwijzingen? vraagt Loek. Wat bedoelt hij? Aanwijzingen voor de acteurs? Zoals: ‘zegt ze met zichtbare tegenzin.’ Of: ’geeft hij schoorvoetend toe.’ Of: ‘antwoordt hij kregelig.’

Of: ‘stampt woedend in het rond’, zegt Hanna.

‘Haalt zijn schouders op’, zegt Loek.

‘Kijkt beteuterd.’

‘Lacht als een boer die kiespijn heeft.’

‘Zwaait timide.’

Kappen nu, denkt Loek. “Ik dacht dat regie-aanwijzingen ouderwets waren”, zegt hij. “Iets van Heijermans.”

“Is het ook”, zegt Hanna. “Tegenwoordig laat je dat toch over aan de acteurs. Maar kennelijk heeft die man behoefte aan duiding.”

Ja, denkt Loek terwijl hij luistert naar de anekdote die Hanna aan het vertellen is. Iets over een toneelstuk van Peter Handke, dat alleen uit regie-aanwijzingen bestaat. Iemand komt op, kruist een ander, loopt weer door, enzovoort.

“In het hele stuk”, zegt Hanna triomfantelijk, “wordt helemaal níets gezegd!”