'Je kunt een kerk binnenstappen, maar een betere weg dan de wetenschap vind je daar niet'

Vrolijk word je niet als je met de Tilburgse hoogleraar Arjen van Witteloostuijn de toestand van het wetenschapsbedrijf opmaakt. Er komt een parade aan perverse prikkels voorbij, die de wetenschap ver hebben doen afdrijven. Maar Van Witteloostuijn voorziet een kentering. Hij is ondanks alles optimistisch over de toekomst van de wetenschap. En hij heeft voor zijn optimisme drie redenen: de aard van de mensen die wetenschap bedrijven, de tegenbeweging die nu opkomt, en de technologische mogelijkheden voor die beweging.

"Als het gaat om betrouwbaarheid is de wetenschappelijke methode superieur", steekt Van Witteloostuijn van wal. "Je kunt andere methoden volgen om kennis te vergaren. Je kunt een kerk binnenstappen, maar een betere weg vind je daar niet. Wetenschap is het enige betrouwbare mechanisme om stap voor stap tot de waarheid te komen. Omdat het een evolutionair proces is, een proces waarin ideeën en theorieën worden getoetst en alleen de beste theorieën de selectie doorstaan en overleven. Superieur! Maar in de uitvoering zijn elementen geslopen die dat proces diep hebben aangetast."

Net als vele andere publieke sectoren, heeft de wetenschap te maken gekregen met de zegeningen van het neoliberalisme: technieken en taal die van het bedrijfsleven werden overgeplant op overheden en publieke diensten. Targets, incentives, performance: doelen, prikkels, prestatie. Universiteiten moeten tegenwoordig hun handtekening zetten onder prestatieafspraken, en worden in beslag genomen door uitgebreide visitaties en kostbare accreditatieprocedures.

Het komt er in feite op neer dat iedere we­ten­schap­pe­lijk medewerker zijn eigen kosten moeten terugverdienen

"Dat gebeurt niet alleen in Nederland, dat gebeurt overal. Je wordt in het wetenschapsbedrijf afgerekend op prestaties, méétbare prestaties, zoals aantallen artikelen die je hebt gepubliceerd, promovendi die je hebt afgeleverd, onderzoeksgeld dat je hebt binnengehaald. Het is pervers, maar je moet eraan meedoen. En het werkt door in het personeelsbeleid. Het komt er in feite op neer dat iedere wetenschappelijk medewerker zijn eigen kosten moeten terugverdienen."

De gevolgen laten zich raden. Alle wetenschappers gaan hetzelfde nastreven: zoveel mogelijk publiceren op zo hoog mogelijk niveau. Van Witteloostuijn: "Dat betekent dat je moet leveren wat de wetenschappelijke bladen willen hebben. En de bladen willen nieuw en baanbrekend onderzoek. Die willen geen herhalingen van eerder onderzoek. En onderzoek dat de gezochte oorzakelijke verbanden helaas níet heeft kunnen aantonen krijg je nauwelijks gepubliceerd, terwijl ook dat onderzoek relevant is."

Data masseren Onder die druk, zegt Van Witteloostuijn, gaan wetenschappers bochten afsnijden. Dat kan extreme vormen aannemen, zoals bij zijn Tilburgse collega Diederik Stapel, die onderzoeksdata niet verzamelde maar verzon. Maar in de meeste gevallen gaat het veel subtieler: "Je kunt data masseren, door af te ronden, door metingen vaak te herhalen en alleen die metingen te gebruiken die je uitkomen, et cetera et cetera. De wetenschappelijke literatuur is hierdoor vergeven van de vals positieve resultaten; uitkomsten die heel duidelijk en zeker lijken, maar dat niet zijn." Dat moet je niet willen, zegt Van Witteloostuijn, want dan werkt dat evolutionaire selectieproces niet meer waarop vooruitgang in de wetenschap is gebouwd: "Ik zeg tegen mijn promovendi: ik hoop dat je ongelijk krijgt, ik hoop dat de theorie die je nu hebt opgebouwd een keer weerlegd gaat worden. Dat vinden ze niet leuk. Falsificeren, het weerleggen van bestaande theorieën, is het hart van de wetenschap, maar het verdraagt zich slecht met de menselijke natuur." Dat iedereen zint op nieuw, baanbrekend onderzoek, niemand doet het vuile werk dat ook nodig is "Iedereen zint op nieuw, baanbrekend onderzoek, en niemand doet het vuile timmermanswerk, namelijk onderzoek repliceren dat eerder is gedaan. De tijdschriften hebben er geen belangstelling voor en je loopt de kans collega's tegen je in het harnas te jagen. Terwijl het zo belangrijk is. We verzinnen voortdurende nieuwe kengetallen voor de wetenschap, zoals de citatiescore, de impactfactor en nog veel meer. Maar laten we nou eens goed gaan lezen wat een ander heeft gepubliceerd." Van Witteloostuijn zou graag zien dat hoogleraren met hun promovendi afspreken dat het eerste hoofdstuk van ieder proefschrift een herhaling is van een eerder gedaan onderzoek op dat vakgebied. En hij vindt dat onderzoekers zelf de broodnodige replicatie van hun onderzoek zouden moeten organiseren. "Je zou daarvoor eenvoudig online een soort veiling kunnen opzetten. Wetenschappers zouden daar hun onderzoek kunnen presenteren met de vraag of iemand hun metingen of experimenten ter controle wil herhalen. Wie daartoe bereid is, wordt dan ter beloning vermeld als co-auteur van de wetenschappelijke publicatie." Dit soort ideeën vindt nu schoorvoetend ingang in de praktijk. Enkele wetenschappelijke tijdschriften zijn begonnen met het publiceren van speciale edities van replicatiestudies, herhalingen van eerder onderzoek. En ze vragen dat soms van hun auteurs. Van Witteloostuijn: "Ik heb bij een tijdschrift net een artikel aangeboden waarvoor ik een experiment heb gedaan onder studenten. En ik heb van de redactie van dat tijdschrift te horen gekregen dat ze een herhaling wil van dat experiment, maar dan onder niet-studenten. Die vraag ga ik ter veiling aanbieden, denk ik."

Tegenbeweging De Tilburgse hoogleraar is ook actief in wat hij noemt een two lab design: "Het gaat om een onderzoeksidee van een Britse collega. Ik heb vanaf het begin met hem meegedacht over de opzet en uitvoering daarvan. Hij is dat nu daar aan het doen en ik doe het hier, los van elkaar. Ik kan niet zien wat er bij hem uitkomt, maar mijn replicatie kan de kwaliteit van zijn onderzoek ondersteunen." Het zijn tekenen van een kentering, van een tegenbeweging. En die heeft de technologische ontwikkeling mee. De tijd dat publiceren het alleenrecht was van een beperkt aantal tijdschriften met een beperkte ruimte en langdurige selectieprocedures, is voorbij. Van Witteloostuijn pleitte een jaar geleden in een essay voor een Wikipedia van de wetenschap, een platform waarop iedereen kennis en onderzoeksresultaten kan publiceren, met een minimale kwaliteitstoets door een klein redactioneel team, en verder vooral mogelijkheden voor commentaar, kritiek en weerlegging. Met een fractie van de budgetten die universiteiten nu moeten reserveren voor dure abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften is het idee te realiseren, zegt hij. Het neoliberale denken waaruit dit systeem is voortgekomen komt aan zijn eind

Gevangen Prachtig, ware het niet dat de uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften, de ministeries van onderwijs en wetenschap, de onderzoeksfinanciers en de universiteitsbestuurders elkaar gevangen houden in het huidige systeem van prestatieafspraken, meten en afrekenen. Maar, zegt Van Witteloostuijn, het neoliberale denken waaruit dat systeem is voortgekomen, komt aan zijn eind. Je ziet de twijfel erover groeien. En bovendien groeit de onvrede onder wetenschappers. Van Witteloostuijn: "Wetenschappers zijn een bepaald type mens. Je gaat niet de wetenschap in om miljonair te worden. Je doet dat omdat je een intrinsieke gedrevenheid hebt, een motivatie om te onderzoeken en te leren. Een gedrevenheid die je ook vindt in andere creatieve beroepen, bij kunstenaars en bij journalisten. Je voelt dat de onvrede bij die wetenschappers gaat zorgen voor een kentering."

Nieuwe richtlijnen Arjen van Witteloostuijn (1960) is hoogleraar bedrijfskunde, bestuurskunde en economie aan Tilburg University en directeur van de Tilburg School of Governance. Hij is bovendien verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en aan die van Cardiff in Groot-Brittannië. Samen met mederedacteuren van de toonaangevende Journal of International Business Studies vaardigde Van Witteloostuijn onlangs nieuwe richtlijnen uit voor auteurs die in dit wetenschappelijke tijdschrift willen publiceren. Die richtlijnen zeggen onder meer dat wie een statistisch verband onderzoekt, niet alleen de significante uitkomsten moet rapporteren maar ook veel meer informatie moet geven over de achterliggende statistieken. Ook zijn auteurs verplicht sterk afwijkende uitkomsten te bespreken, zeker wanneer ze die om een of andere reden uit hun dataset hebben verwijderd. De richtlijnen waarschuwen ook voor 'HARKing': hypothesizing after the results are known. Dan wordt niet eerst een hypothese geformuleerd die vervolgens statistisch wordt getoetst, maar gebeurt het omgekeerde: in allerlei data wordt gezocht naar statistisch significante verbanden, waarvoor dan een theorie wordt geformuleerd, die wordt gepresenteerd alsof die het startpunt was van het onderzoek. Een wetenschappelijke wanpraktijk.

