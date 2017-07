'Je kunt alles hergebruiken, elk product is uniek’

“Als kind wilde ik heel graag kunnen vliegen. Op mijn armen plakte ik vouwblaadjes, ik sprong van mijn bed en hoopte dat ik in de lucht zou blijven. ’s Nachts droomde ik dat ik echt kon vliegen: ik nam een sprintje en zweefde van kamer naar kamer. Een heerlijk gevoel. Een andere terugkerende droom was een nachtmerrie die goed afliep. Er kwam een grote aap in voor die ik had gezien in de Efteling: het was daar een attractie waar je onderdoor kon varen. Doodeng vond ik hem. In mijn droom verscheen hij buiten voor mijn slaapkamerraam. Hoewel ik bang was wist ik dat hij niet naar binnen kon, in mijn eigen kamer voelde ik me veilig en geborgen.

Tegenwoordig droom ik heel weinig. Soms heb ik ’s ochtends als ik bijna wakker ben onrustige dromen over afspraken waar ik te laat kom, gemiste oproepen of eindeloze mails die ik niet kan beantwoorden omdat er steeds nieuwe bestellingen binnenkomen. Ik droomde ook eens dat mensen op straat naar mij keken omdat ze me herkenden - heel ongemakkelijk. Die droom was een uitvergroting van wat ik echt heb meegemaakt: ik liep over De Hef in Rotterdam en werd herkend als degene die van oude onderdelen van die brug lampen had gemaakt.

Elk product is uniek en heeft een verhaal.

Het is een gekke gewaarwording dat mijn anonimiteit een beetje verdwijnt doordat mijn laatste projecten zo aansloegen. Dat succes had ik niet verwacht toen ik vorig jaar januari mijn bedrijfje ROTT begon. Ik heb altijd dingen gemaakt van oude spullen: weggooien vind ik zonde, alles kun je hergebruiken. Bovendien zie ik overal iets moois in. De belangstelling voor mijn producten is echter enorm toegenomen sinds ik me richt op restmateriaal van bekende Rotterdamse iconen.

Elk product is uniek en heeft een verhaal: De Hef is een icoon van de stad dat de Tweede Wereldoorlog heeft doorstaan. Mensen vinden het prachtig om zo’n handgemaakt historisch stukje stad thuis te hebben; de lampjes waren binnen een paar uur uitverkocht. Ook het persoonlijke verhaal van de kopers speelt een rol: iemand had zijn partner ten huwelijk gevraagd op de brug, een ander was er veertig jaar brugwachter geweest. We noemen onze producten daarom emoterieur: interieurproducten met een bepaalde emotie.

De gemeente Rotterdam staat erachter en houdt nu materiaal voor mij vast dat anders naar het oud ijzer gaat of wordt opgekocht door een aannemer. Er liggen geweldige onderdelen klaar van de Willemsbrug en de Maastunnel die gerenoveerd worden - na de vakantie ga ik over de ontwerpen nadenken. In mijn schoolrapporten stond altijd dat ik een dromer was. Dat ben ik nog steeds: vaak ontstaan nieuwe productideeën en toekomstplannen tijdens mijn dagdromen. Zo hoop ik ooit nog eens iets van de Erasmusbrug of De Kuip te kunnen gebruiken.”

