'Jared Kushner wilde een geheim kanaal tussen het Kremlin en Washington'

Volgens The Washington Post zou Kushner de Russische ambassadeur Sergej Kisljak in december 2016 hebben gesproken over het plan. De krant baseert zich op bronnen binnen de Amerikaanse overheid die inlichtingenrapporten over de kwestie hebben ingezien.

Ook Michael Flynn, de voormalig veiligheidsadviseur van Trump die opstapte omdat hij voordat Trump aantrad in het Witte Huis al contact zou hebben gehad met de Russen, zou het gesprek hebben bijgewoond. De geheime lijn zou afluisteren moeten hebben voorkomen. Het plan zou via ‘Russische diplomatieke faciliteiten’ moeten worden opgezet, maar het werd uiteindelijk niet doorgezet.

Persbureau Reuters stelde zaterdag dat de schoonzoon van president Trump ook tweemaal, voor en tijdens de verkiezingen, telefonisch contact gehad heeft met ambassadeur Kisljak. Waar die gesprekken over gingen, is niet duidelijk.

Door de onthullingen komt Kushner verder in opspraak, en wordt hij steeds nadrukkelijker in verband gebracht met de vermeende Russische invloed op de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Amerikaanse inlichtingendiensten onderzoeken of en hoe de Russen een hand hebben gehad in de overwinning van Donald Trump.

Kushner stond al in de belangstelling van de FBI: vrijdag werd bekend dat de dienst hem aan de tand gaat voelen over zijn contact met een Russische zakenman en een diplomaat. De FBI denkt dat Kushner bruikbare informatie bezit voor het onderzoek naar de Russische inmenging, maar een verdachte in het onderzoek is hij officieel nog niet. De advocaat van Kushner liet weten dat de adviseur van Trump zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek. Het Amerikaanse ministerie van Justitie benoemde eerder dit jaar een speciale aanklager, oud FBI-baas Robert Mueller, die onderzoek moet doen naar de vermeende Russische banden van president Trump.

Campagne Het onderzoek naar de relatie tussen Trump en de Russen komt steeds dichterbij de president zelf. Vrijdag werd bekend dat het comité voor de inlichtingendiensten van de Senaat het voltallige campagneteam van Trump heeft verzocht alle documenten die te maken hebben met zijn verkiezingscampagne te overhandigen voor onderzoek. Het verzoek zou vorige week officieel zijn ingediend bij de penningmeester van het voormalige campagneteam. Het is voor het eerst dat de campagne van Trump tegen het licht wordt gehouden in het onderzoek. Het onderzoeksorgaan van de Amerikaanse Senaat wil alle documenten, e-mails, en telefoonbestanden inzien. De campagnemedewerkers kunnen de komende dagen een informatieverzoek tegemoet zien. Hoewel de commissie al eerder informatie opvroeg bij medewerkers als Roger Stone, is het voor het eerst dat het campagneteam zelf documenten moet overdragen.

