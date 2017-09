'Ja-kamp op voorsprong in Noord-Irak'

De kiescommissie in Erbil schat op basis van de eerste stemmentellingen dat meer dan 90 procent van de kiezers heeft gekozen voor onafhankelijkheid.

De commissie maakte maandagavond bekend dat de opkomst volgens voorlopige cijfers 72 procent bedroeg. De definitieve uitslag van de niet-bindende volksraadpleging wordt naar verwachting binnen enkele dagen onthuld, maar veel inwoners van Erbil gingen na de stembusgang alvast de straat op om te feesten.

Als de kiezers het ja-kamp aan een meerderheid helpen, willen de Iraakse Koerden gaan onderhandelen met de centrale regering in Bagdad. De Iraakse premier Haider al-Abadi herhaalde in de nacht van maandag op dinsdag daar niet toe bereid te zijn. "We zijn niet klaar voor een discussie of een dialoog over de uitkomsten van dit referendum, omdat het ongrondwettelijk is'', zei de Iraakse leider in een toespraak.

Een Koerdische vrouw in Erbil in Iraaks Koerdistan gisteren op weg naar het stemlokaal. © AFP

Abadi had al gewaarschuwd dat de internationale gemeenschap "of welke andere partij dan ook'' de uitslag van de volksraadpleging niet zullen erkennen. Zo zijn ook buurlanden Turkije en Iran, die eveneens veel Koerdische inwoners hebben, fel tegen een onafhankelijk Koerdistan. In de regio wonen circa 30 miljoen Koerden.

De premier van de Koerdische Regionale Regering in Irak, Nêçîrvan Barzanî, probeerde eerder de nervositeit over de volksraadpleging weg te nemen.

"Het referendum betekent niet dat we ons morgen afscheiden, noch gaan we nieuwe grenzen trekken'', benadrukte hij. "Als het 'ja-kamp' wint, lossen we onze meningsverschillen met Bagdad op vreedzame wijze op.''