‘Italiaanse bank aast op Duitse Commerzbank’

Unicredit zou een overnamebod voorbereiden op Commerzbank, maar wacht wel eerst de uitkomst van de lopende onderhandelingen af, zo meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Het is niet voor het eerst dat Unicredit in verband wordt gebracht met een overname van de tweede bank van Duitsland. Een paar jaar geleden was er al sprake van een mogelijk bod, dat er nooit kwam. Dit keer lijken de Italianen meer kans te maken.

Unicredit is al eigenaar van de vijfde bank in Duitsland, de HypoVereinsbank, en de bedoeling zou zijn om Commerzbank daarmee samen te voegen. Die combinatie ligt om verschillende redenen meer voor de hand dan een samengaan van Commerzbank met marktleider Deutsche.

Omdat Deutsche en Commerzbank samen heel groot zijn, kan Duitsland het zich niet permitteren dat de fusiebank zou omvallen

Fors banenverlies In de eerste plaats is er nu al veel weerstand tegen de mogelijke fusie tussen de grootste banken bij de oosterburen. Vakbonden, maar ook veel politici, zijn fel tegen, omdat een fusie tussen de twee grootmachten zou leiden tot een fors banenverlies. Er is veel overlap tussen de activiteiten van beide banken waardoor er veel gesneden kan, en waarschijnlijk zal worden, mocht het komen tot een fusie. Omdat de Duitse overheid 15 procent van de aandelen in Commerzbank bezit, moet Berlijn een eventuele fusie met Deutsche Bank goedkeuren. Daar komt bij dat de Europese Centrale Bank als toezichthouder niet zomaar zal instemmen met een fusie. Sinds de financiële crisis van 2008 is er extra oog voor de risico’s van dergelijke bankgiganten. Omdat Deutsche en Commerzbank samen heel groot zijn, kan Duitsland het zich niet permitteren dat de fusiebank zou omvallen. Dat betekent dat die fusiebank altijd impliciet op staatssteun kan rekenen. Volgens persbureau Reuters zou Deutsche Bank de eigen buffers eerste flink moeten verhogen wil de Europese Centrale Bank toestemming geven voor een fusie. Dat maakt de aandeelhouders van vooral Deutsche Bank een stuk minder enthousiast: hun belang zou verwateren als Deutsche nieuwe aandelen uitgeeft om de kapitaalbuffers te vergroten.

Meer gegadigden Een fusie van Commerzbank met HypoVereinsbank heeft veel minder nadelen. Er is minder overlap, waardoor het banenverlies waarschijnlijk kleiner is. De gecombineerde bank wordt wel groter dan de Deutsche Bank, maar niet zo’n gigant als wanneer de nummer één en twee in Duitsland samengaan. Volgens de Financial Times zijn er overigens meer opties. Commerzbank zou ook in de belangstelling staan van andere grote Europese banken. Onder meer het Franse BNP Paribas, het Spaanse Banco Santander en het Nederlandse ING worden genoemd als mogelijke geïnteresseerden.

