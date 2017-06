'Islamitische Staat vermoordt doelbewust kinderen in Mosul'

IS-strijders hebben volgens Unicef meerdere keren kinderen vermoord van families die probeerden te vluchten uit wijken die in handen zijn van de terreurbeweging.

Mosul werd in 2014 veroverd door IS, maar Iraakse troepen zijn al maanden bezig om de stad te heroveren. Deze week begon het Iraakse leger met de bestorming van de Oude Stad, het laatste stadsdeel dat IS-strijders in handen hebben. In het stadsdeel zitten nog zo'n honderdduizend burgers vast, waarvan de helft kinderen, schatten internationale organisaties.

“Kinderen in Irak zijn voortdurend getuige van afgrijselijke verschrikkingen en onvoorstelbaar geweld”, schrijft Unicef. “Ze worden vermoord, verwond, ontvoerd en gedwongen te schieten en doden in een van de meest wrede oorlogen uit de recente geschiedenis.” Meer dan vijf miljoen kinderen in het land hebben dringend hulp nodig, schrijft de organisatie.

Sinds de verovering van de stad door IS zijn volgens Unicef 1075 kinderen vermoord en 1130 gewond geraakt. Meer dan 4.600 kinderen werden gescheiden van hun familie. Ruim een miljoen kinderen kunnen niet naar school doordat hun woonplaats bezet is of doordat ze moesten vluchten. Kinderen worden soms ook gedwongen om mee te vechten. Ruim 230 kinderen onder de achttien zouden volgens Unicef zijn gerekruteerd door IS of andere gewapende groepen.

