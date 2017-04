‘Interessant’ is de minst interessante reactie die je kunt geven

Nijenhuis vertelt waarom. Ilgün heeft spijt van zijn getreiter. Hij heeft ook talent. Hij komt op plaatsen waar journalisten niet makkelijk komen. En als je op je twintigste in de fout gaat, moet je dan nooit meer een kans krijgen?

Lees verder na de advertentie

NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch wordt om een reactie gevraagd. Zal hij het AD complimenteren of is hij kritisch? vraag je je in een split second af. Vandermeersch antwoordt dat hij het allemaal “interessant” vindt. Interessant. Het is een heel fout frame.

Een. Je ontloopt de vraag, met dat ‘interessant’ - dat is flauw.

Vandermeersch positioneert zich zo als iemand die boven hen uitstijgt. Dat is arrogant, een zelf­fe­li­ci­ta­tie

Twee. Nijenhuis en Ilgün zijn slechts ‘interessant’. Vandermeersch positioneert zich zo als iemand die boven hen uitstijgt. Dat is arrogant, een zelffelicitatie.

Drie. In het gesprek met Ilgün en Nijenhuis zit passie en engagement. Maar het is alleen maar ‘interessant’ - dan ben je toch een beetje losgezongen van het echte leven.

Vier. Het is ook zo’n kinderachtig antwoord - alsof Vandermeersch niets positiefs over het AD wil zeggen.

Vandermeersch moet nog zien of de treitervlogger z’n leven écht heeft gebeterd, zegt hij. Dat is een wel heel voor de hand liggende reactie. Daar is werkelijk niets interessants aan.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van beeldbepalers.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.